Ankara’da gökyüzüne yükselen dayanışma: “Türkiye’den Filistin’e Sevgi Köprüsü”

Saat 14.30’da başlayacak etkinlikte, çocuklardan yetişkinlere kadar çok sayıda katılımcı gökyüzünü umut, barış ve kardeşlik mesajlarıyla süsleyecek. Türk ve Filistin bayraklarını taşıyan uçurtmaların aynı gökyüzünde buluşması, iki halk arasındaki dostluk ve dayanışmanın sembolü olarak anlam kazanacak.

Etkinlik boyunca farklı uçurtma gösterileri ve sembolik uçuşlar düzenlenecek. Gökyüzünde yan yana dalgalanacak bayraklar, yalnızca bir şenliğin değil; aynı zamanda güçlü bir insani dayanışma çağrısının da görsel ifadesi olacak.

NS Eğitim Derneği yetkilileri, bu organizasyonun sıradan bir etkinlikten öte, çocuklar aracılığıyla barış mesajını görünür kılmayı hedefleyen bir buluşma olduğunu vurguladı. Dernek, tüm vatandaşları bu anlamlı günde bir araya gelmeye ve Filistin halkına manevi destek vermeye davet etti.

Gökyüzüne bırakılacak her uçurtma, Ankara semalarında yalnızca rüzgârla değil; umut, kardeşlik ve ortak bir vicdanla yükselecek.





Gündem / Ankara







