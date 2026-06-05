Sözleşmeli askerlere kamuda istihdam olanağı: Şehit yakınına uzman erbaşlık yolu

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu 17 maddelik savunma paketi, hem Türk Silahlı Kuvvetleri personel sisteminde hem de güvenlik bürokrasisinde dikkat çeken değişiklikler içeriyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin detaylarını düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Teklife göre; Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma, Sahil Güvenlik, Emniyet ve MİT personeli hakkında verilen göreve iade kararları, ancak yargı süreci tamamen kesinleştikten sonra uygulanacak.

ÖZLÜK HAKLARI GERİYE DÖNÜK ÖDENECEK

Düzenleme ile özellikle FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede "idari istikrarın korunmasının" amaçlandığı belirtildi. Teklifte, göreve dönüşü geciken personelin özlük haklarının ise geriye dönük ödeneceği ifade edildi.

SÖZLEŞMELİ ERE YÜZDE 10 KAMU İSTİHDAMI

Teklifte, sözleşmeli erbaş ve erlere kamuda istihdam garantisi getirilmesi de öne çıktı. Yedi yıl görev yaptıktan sonra ayrılan personel için kamudaki belli kadrolarda yüzde 10 kontenjan ayrılması zorunlu hale getirilecek. Bu kapsamda; infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför, güvenlik görevlisi, destek personeli kadrolarında sözleşmeli askerler için özel kota uygulanacak. Düzenlemeyle yaş ve sınav şartı dışındaki engellerin kaldırılması hedefleniyor.

ŞEHİT YAKINLARINA UZMANLIK YOLU

Askerlik hizmetinden muaf tutulan şehit yakınlarına da uzman erbaşlığa başvurabilmesinin önü açıldı. Ayrıca Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda; sicil yılı kapsamı, notlandırma esasları, astsubaylığa geçiş şartları doğrudan yasa metnine işleniyor. Böylece uzman erbaşların özlük hakları konusunda "hukuki güvence" oluşturulması amaçlanıyor.

DENİZALTICILARA KONAKLAMA DESTEĞİ

Teklifte denizaltı personeline yönelik özel düzenleme de bulunuyor. "Sıcak yatak" sistemiyle görev yapan denizaltıcılara, görev sırasında gemide konaklama imkanı bulunmaması halinde konaklama gideri ödenecek. Düzenleme, zorlu görev koşulları nedeniyle personelin desteklenmesi amacıyla hazırlandı.

"ASKERİ MAHAL" KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR

Teklife göre; vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri, özel eğitim merkezleri, yerel ve kış eğitim merkezleri resmen "askeri mahal" kapsamına alınacak. Böylece bu alanlarda yaşanan idari ve hukuki tartışmaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

ASKERİ DOKTORLAR İÇİN YENİ HESAPLAMA SİSTEMİ

Yükümlülük süresi dolmadan görevden ayrılan tabip ve diş hekimi subaylara ilişkin sistem de değişiyor. Düzenlemeyle, eğitim süresi ve hizmet yükümlülüğü arasında gün hesabına dayalı yeni bir oranlama yapılacak. Teklifte bunun “orantılılık ilkesi” çerçevesinde hazırlandığı belirtildi.

Emekli askerlere ek ders ücreti devam edecek

Kanun teklifinde, Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki eğitim kurumlarında görev yapan emekli subay ve astsubaylar için uygulanan ek ders ücreti desteğinin süresi de uzatıldı. Düzenlemeyle, ders vermek üzere görevlendirilen emekli personel ile öğretim elemanlarına yapılan ek ders ödemeleri 2029-2030 eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edecek. Teklifte, uygulamanın eğitim faaliyetlerinde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmeyi amaçladığı belirtildi

Kamulaştırmasız el atmalar

Teklifte yalnızca TSK personeline ilişkin maddeler değil, geçmiş yıllardaki kamulaştırmasız el atma uygulamalarına yönelik düzenlemeler de yer aldı. Kamulaştırma Kanunu'na eklenecek geçici maddeyle, geçmişten kaynaklanan hukuki boşlukların giderilmesi hedefleniyor.



