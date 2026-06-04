Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Milyonları ilgilendiren düzenleme: Vergi tebligatlarında 'görmedim' dönemi bitiyor

Milyonları ilgilendiren düzenleme: Vergi tebligatlarında 'görmedim' dönemi bitiyor

Uğur Duyan
Uğur Duyan
19:564/06/2026, الخميس
G: 4/06/2026, الخميس
Yeni Şafak
Sonraki haber
Vergi tebligatları artık elektronik ortamda gönderilecek.
Vergi tebligatları artık elektronik ortamda gönderilecek.

Meclis komisyonunda kabul edilen düzenlemeyle vergiyle ilgili bildirimler elektronik ortamdan gönderilecek. Tebligatlar, kişinin sistemine ulaştıktan 5 gün sonra resmi olarak yapılmış sayılacak. Böylece vatandaşın "görmedim" ya da "haberim olmadı" itirazlarının önüne geçilecek. Birçok vatandaş ve şirket için e-tebligat zorunlu olurken, 65 yaş üstüne sistemden çıkma hakkı tanındı. Yüzde 90'ın üzerinde engelli olan kimselerde sistem dışında olacaklar.

Vergiyle ilgili tebligatlarda yeni dönem başlıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 22 maddelik torba kanun teklifine AK Parti tarafından eklenen iki yeni maddeyle, birçok vatandaş ve şirket için elektronik tebligat sistemi zorunlu hale getiriliyor. Düzenlemeye göre; şirketler, gerçek usulde vergi mükellefi olan esnaf ve işletmeler ile araç gibi ÖTV'ye tabi malları ilk kez satın alanlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın elektronik tebligat sistemini kullanacak. Vergiyle ilgili bildirimler artık dijital ortam üzerinden yapılacak.

KİMSE " HABERİM OLMADI" DİYEMEYECEK

Elektronik ortamdan gönderilen tebligatlar, kişinin sistemine ulaştıktan 5 gün sonra resmi olarak yapılmış sayılacak. Böylece vatandaşın "görmedim" ya da "haberim olmadı" itirazlarının önüne geçilecek.

65 YAŞ ÜSTÜNE SİSTEMDEN ÇIKMA HAKKI

Düzenleme kapsamında olmayan vatandaşlar ise isterlerse gönüllü olarak sisteme dahil olabilecek. Engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan malul ve engelliler için zorunluluk uygulanmayacak. Yeni düzenlemeyle sistemden çıkış şartları da belirlendi. 65 yaşını dolduran vatandaşlar da isterlerse elektronik tebligat sisteminden çıkabilecek. Vergi mükellefiyeti sona eren kişiler de 5 yılın sonunda sistemden ayrılabilecek.

Kanun teklifine eklenen hükme göre, halen elektronik tebligat sistemini kullananların yeniden başvuru yapmasına da gerek olmayacak. Mevcut kullanıcılar sistemi kullanmaya devam edecek. Düzenleme, emniyet teşkilatı ve basına yönelik maddeleri de içeren kanun teklifine AK Parti milletvekillerinin önergesiyle eklendi.



#Tebligat
#Düzenleme
#Meclis Komisyonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bitcoin’de sert düşüş: Piyasalar bu seviyeye odaklandı