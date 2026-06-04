Vergiyle ilgili tebligatlarda yeni dönem başlıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 22 maddelik torba kanun teklifine AK Parti tarafından eklenen iki yeni maddeyle, birçok vatandaş ve şirket için elektronik tebligat sistemi zorunlu hale getiriliyor. Düzenlemeye göre; şirketler, gerçek usulde vergi mükellefi olan esnaf ve işletmeler ile araç gibi ÖTV'ye tabi malları ilk kez satın alanlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın elektronik tebligat sistemini kullanacak. Vergiyle ilgili bildirimler artık dijital ortam üzerinden yapılacak.

KİMSE " HABERİM OLMADI" DİYEMEYECEK

Elektronik ortamdan gönderilen tebligatlar, kişinin sistemine ulaştıktan 5 gün sonra resmi olarak yapılmış sayılacak. Böylece vatandaşın "görmedim" ya da "haberim olmadı" itirazlarının önüne geçilecek.

65 YAŞ ÜSTÜNE SİSTEMDEN ÇIKMA HAKKI

Düzenleme kapsamında olmayan vatandaşlar ise isterlerse gönüllü olarak sisteme dahil olabilecek. Engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan malul ve engelliler için zorunluluk uygulanmayacak. Yeni düzenlemeyle sistemden çıkış şartları da belirlendi. 65 yaşını dolduran vatandaşlar da isterlerse elektronik tebligat sisteminden çıkabilecek. Vergi mükellefiyeti sona eren kişiler de 5 yılın sonunda sistemden ayrılabilecek.

Kanun teklifine eklenen hükme göre, halen elektronik tebligat sistemini kullananların yeniden başvuru yapmasına da gerek olmayacak. Mevcut kullanıcılar sistemi kullanmaya devam edecek. Düzenleme, emniyet teşkilatı ve basına yönelik maddeleri de içeren kanun teklifine AK Parti milletvekillerinin önergesiyle eklendi.







