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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Seren Som
14:24 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:39 - 6/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbek mevkidaşını Külliye'de karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbek mevkidaşını Külliye'de karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere dün Türkiye'ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca karşılama mesajı hazırlandı.


Mirziyoyev'in Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasının dijital gösterim ekranından yayımlanan mesajda, Özbekçe "Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'ye hoşgeldiniz" ifadeleri yer aldı.


Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, bugün temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

İkili görüşmenin ardından Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı düzenlenecek.

İki ülke arasında bugün yapılacak anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ve Mirziyoyev ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev onuruna resmi akşam yemeği verecek.


Emine Erdoğan: BM iş birliğinde ülkeler için sıfır atık rehberi hazırlığına başladık

Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulunun ikinci toplantısı, gerçekleştirildi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Emine Erdoğan; Birleşmiş Milletler işbirliğinde, Sıfır Atık uygulamasına geçmek isteyen ülke ve kuruluşlara yönelik rehber yayınlar hazırlığına başladık. Öte yandan, dünyanın her yerinde geçerli olacak ve tüm Sıfır Atık uygulamalarını ortaklaştıracak, küresel bir Sıfır Atık standardizasyonu için girişimlerimizi başlatıyoruz" dedi. Ayrıca Gazze'deki insanlık dışı soykırıma değinen Emine Erdoğan; "Bu vahşi soykırımın bir an önce sona ermesini, insanın insanla, yaratılmış tüm mahlukatın ortakça, barış ve huzur içinde yaşadığı bir dünya diliyorum" ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Şevket Mirziyoyev
#Özbekistan
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