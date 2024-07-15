Özcan dengeye feda edilecek

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu taraflarının Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesinlikle partiden ihracını istemesi Genel Başkan Özgür Özel'i de harekete geçirdi. Özcan'ın bu hafta ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevki bekleniyor. Olası bir seçimli kurultay durumunda Özel karşıtı cephenin güçlenmemesi ve Kılıçdaroğlu ve destekçilerinin 'mağdur' pozisyonuna düşmemesi için Özcan'ın partiyle ilişiğinin kesilmesi dahil çeşitli seçeneklerin masada tutulduğu öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU ATTI ÖZEL AFFETTİ

Özel'in eylüldeki Tüzük Kurultayı'nda, bayrak açması muhtemel olan Kılıçdaroğlu'nun etkinliğinin artmaması için Tanju Özcan'ı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi talebiyle MYK'dan karar çıkarması bekleniyor. Özel’İn bu sayede

Kılıçdaroğlu ve destekçilerinin 'mağdur' pozisyonuna düşerek güçlenmelerini engellemeye çalışacağı bildiriliyor.

Özcan, Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan olarak görev yaptığı 2022’de de CHP'den ihraç edilmiş ancak partinin 100'üncü yılında yeni yönetimin çıkarttığı afla geri dönmüştü.







