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Özdağ hedef gösterdi maşaları yaktı

Kayseri'deki Suriyelilere yönelik saldırıların arkasından Ümit Özdağ çıktı. Özdağ’ın olaylardan 2 ay önce paylaştığı videoda Suriyeliler tek tek afişe ediliyor. Videonun çekildiği Sahabiye Mahallesi’nde hedef gösterilen neredeyse tüm dükkânlar 30 Haziran'da yakılıp yıkıldı.

Neslihan Önder
04:00 - 10/07/2024 الأربعاء
Güncelleme: 03:12 - 10/07/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
Oğuzhan Kumpınar, Ümit Özdağ
Oğuzhan Kumpınar, Ümit Özdağ

Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin 7 yaşındaki Suriyeli çocuğu taciz etmesi üzerine çıkan sokak olayları gündemdeki yerini koruyor. Sokakların savaş alanına döndüğü kentte yabancılara ait 400’e yakın ev, iş yeri ve araca zarar verilmişti. WhatsApp ve Telegram'dan organize olup 30 Haziran'da Suriyelilere karşı organize saldırılara başlayan provokatörlerin kimler tarafından yönlendirildiği araştırılıyor. Soruşturma sürerken, yabancılara yönelik nefret ve ırkçılığı körükleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 27 Nisan'da Kayseri özelinde bir video paylaştığı belirlendi.

ZAFER PARTİSİ BAĞLANTILI

Söz konusu videoyu çeken “Oğuzhan Kumpınar” isimli şahsın X, TikTok ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında “Hastrol TV” ve “TrolTürkBey” adıyla sokak röportajları yaptığı belirlendi. Videolarda gözünde gözlük, kafasında puşi ile konuşan şahsın, ırkçılığı körükleyecek içerik çekip yayınladığı görülüyor. Zafer Partisi Kayseri İl Başkanlığı ile İstanbul Kadıköy teşkilatından sıkça paylaşım yapan şahsın, parti binalarını da ziyaret ettiği görüldü. Şahsın tüm sosyal medya platformlarında Ümit Özdağ paylaşımları öne çıkıyor.

VİDEODA HEDEF GÖSTERDİLER

“Burası Kayseri. Sakarya muharebesinin ilk günlerinde TBMM’nin geri çekilmesinin düşünüldüğü Türk şehri. Anadolu’nun ortası. 4 dakikanızı ayırın ve izleyin lütfen” ifadeleriyle Özdağ'ın 2,9 milyon takipçili sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Suriyeliler adeta tek tek fişlenmiş. Zafer Partili olduğu anlaşılan iki kişi, video boyunca Kayseri Kocasinan’a bağlı Sahabiye Mahallesi'nde gezerek Suriyelilere ait iş yerlerini kayda alıp hedef gösterdi.

ÖZDAĞ’DAN ŞİKAYETÇİ OLACAKLAR

Özdağ'ın paylaştığı videoda açık adresleri ve isimleri görülen yaklaşık 9-10 iş yeri, 30 Haziran'daki provokasyonda vandallar tarafından saldırıya uğradı. Kimi dükkan taşlandı, kimi yağmalandı ya da ateşe verildi. Zafer Partisi liderinin söz konusu provokasyona çanak tutan paylaşımıyla ilgili soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı henüz bilinmezken, videoda açıkça hedef gösterilen Suriyeliler, Özdağ hakkında şikayetçi olmaya hazırlanıyor.




#Kayseri
#Provokasyon
#Irkçılık
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