Özdağ’a ziyaret

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Ata İttifakı adayı Sinan Oğan’ın aldığı yüzde 5’şi aşan oya talip olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın kapısını çaldı. 14 Mayıs sonrasında milliyetçi ve mülteci karşıtı bir söyleme soyunan CHP Lideri, buna uygun olarak dün Özdağ ile görüştü. Saat 14.00’te başlayan görüşme 14.55’te bitti. Görüşme sonrasında iki lider ortak basın açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu, Özdağ’ı 6’lı Masa liderlerinin görüşleri, çalışmaları, mutabakat metnini, anayasa değişikliği konusundaki düşüncelerine ilişkin bilgilendirdiğini söyledi. Ata İttifakı’nın kendi içinde ve Sinan Oğan ile de değerlendirme yapacağını aktaran Özdağ ise, “Kısa zaman içinde Türk kamuoyu ile görüşlerimizi paylaşacağız” diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Zafer Partisi’ne yaptığı ziyarete CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke eşlik etti.