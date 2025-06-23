Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Özel Çevre Koruma Bölgesi'ni kirleten otele 1,3 milyon lira ceza

Özel Çevre Koruma Bölgesi'ni kirleten otele 1,3 milyon lira ceza

11:3223/06/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Fethiye'de Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi'nde bulunan Karataş Plajı'ndaki bir otele, dereye atık su deşarjı nedeniyle 1 milyon 337 bin lira idari ceza uyguladı. Aynı otele, daha önce de kaçak inşa faaliyetlerinde bulunduğu için yaklaşık 3,3 milyon lira yaptırım uygulanmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Muğla İl Müdürlüğü ekipleri, Fethiye Karataş Plajı'ndaki otelde yaptıkları denetimde atık suların arıtılmadan Değirmenboğazı Deresi'ne deşarj edildiğini tespit etti.


Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 337 bin 354 lira yaptırım uygulandı

Ekipler, arıtma tesisi bulunmayan otelle ilgili tutanak tutarak, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında işlem yaptı.

Söz konusu işletmenin Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kalması nedeniyle para cezası 2 katına çıkarılarak 1 milyon 337 bin 354 lira olarak uygulandı.

Ekipler gelen ihbarların ardından aynı otele 31 Mayıs'ta yaptığı denetimlerde, kaçak bir bina, soyunma-giyinme kabinleri, cankurtaran kulesi, WC-Duş gibi birimlerin inşasına başlandığı, otel önündeki plajda usulsüz peyzaj çalışmaları, deniz içine yüzer iskelenin yapıldığı ve inşa faaliyetlerinin devam ettiği tespiti üzerine işletmeye 3 milyon 343 bin 272 lira idari ceza uygulamıştı.



#atık su deşarjı
#idari ceza
#Karataş Plajı
#Özel Çevre Koruma (ÖÇK)  Bölgesi
#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2025: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?