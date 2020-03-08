Gündem Özel harekat polisleri, Meriçte zodyak botla devriyeyi sıklaştırdı
EDİRNE

Özel harekat polisleri, Meriç'te zodyak botla devriyeyi sıklaştırdı!

Özel harekat polisleri, Meriç'te zodyak botla devriyeyi sıklaştırdı

Edirne'den geçtikleri Yunanistan'da, şiddet uygulanarak, geri gönderilen göçmenler için görevlendirilen ve önceki gün çalışmaya başlayan, tam donanımlı 1000 özel harekat polisi, sınırı oluşturan Meriç Nehri'nde zodyak botlarla devriyeleri artırdı.

Haber Merkezi DHA
Nehrin tamamında ekiplerin görev aldığı belirtildi.
Nehrin tamamında ekiplerin görev aldığı belirtildi.

Edirne'den geçtikleri Yunanistan'da göçmenlerin, şiddete uğrayıp, para ve değerli eşyaları alındıktan sonra zorla geri gönderilmesi üzerine Türkiye, sınır boyunda 1000 özel harekat polisi görevlendirdi.

Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi, Yunan askerleri geri çekildi
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Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi, Yunan askerleri geri çekildi

Nehrin tamamında ekiplerin görev aldığı belirtildi.

Devriyeler sıklaştırıldı

Yunan güvenlik güçlerinin şiddet uyguladığı göçmenleri geri itmelerini engellemek için göreve başlayan özel harekat polisleri, Meriç Nehri üzerinde devriye görevini sürdürüyor.

Özel harekat polisleri zodyak botlarla nehir üzerindeki devriyelerini sıklaştırdı. Nehrin tamamında ekiplerin görev aldığı belirtildi.

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