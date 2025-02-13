Özel hastanede müdahale sırasındaki 'ücret pazarlığına' olağanüstü denetim

İstanbul'da özel bir hastanede acil müdahale sırasında fiyat pazarlığına dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan olaya ilişkin Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Söz konusu görüntülerin herkesi derinden üzdüğü belirtilen açıklamada İstanbul İl sağlık Müdürlüğünün olaya müdahil olduğu ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatıldığı kaydedildi.
Göğüs ağrısıyla hastaneye giden B.T. isimli vatandaş, Bakırköy'de özel bir hastaneye sevk edildi.
Hastanenin muhasebecisi, hiçbir koruyucu kıyafet giyinmeden operasyon devam ettiği sırada ameliyathaneye girerek hasta ile pazarlık yapmaya başladı.
Ameliyat sırasında stent pazarlığı
Olağanüstü denetim işlemi başlatıldı
Bakanlık, İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda bir vatandaşa acil müdahale sırasında "ücret pazarlığı" yapıldığına dair görüntülerin basına yansıması üzerine açıklama yaptı.
"İstanbul'da bir özel sağlık kuruluşunda vatandaşımıza anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair basına yansıyan görüntüler hepimizi üzmüştür. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bu hadiseye derhal müdahil olmuş ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatmıştır. Mevzuatımız çerçevesinde bu tür acil başvurularda standartlara uygun gerekli stent hastaya takılır, herhangi bir ücret talep edilemez. Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli idari yaptırımı uygulayacaktır. Halihazırda olağanüstü denetim ekiplerimiz ilgili hastanede denetimlerine devam etmektedir."