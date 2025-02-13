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Özel hastanede müdahale sırasındaki 'ücret pazarlığına' olağanüstü denetim

Özel hastanede müdahale sırasındaki 'ücret pazarlığına' olağanüstü denetim

21:3813/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
AA
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Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da bir özel hastanede 'ücret pazarlığı' yapıldığına dair görüntülere ilişkin denetim başlatıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da bir özel hastanede 'ücret pazarlığı' yapıldığına dair görüntülere ilişkin denetim başlatıldığını açıkladı.

İstanbul'da özel bir hastanede acil müdahale sırasında fiyat pazarlığına dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan olaya ilişkin Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Söz konusu görüntülerin herkesi derinden üzdüğü belirtilen açıklamada İstanbul İl sağlık Müdürlüğünün olaya müdahil olduğu ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatıldığı kaydedildi.

İstanbul'da bir özel hastanede yaşanan olay '
bu kadarına da pes
' dedirtti.

Göğüs ağrısıyla hastaneye giden B.T. isimli vatandaş, Bakırköy'de özel bir hastaneye sevk edildi.

B.T. burada anijyo için ameliyathaneye alındı ancak ameliyat sırasında "
fiyat pazarlığı
" yaşandı.

Hastanenin muhasebecisi, hiçbir koruyucu kıyafet giyinmeden operasyon devam ettiği sırada ameliyathaneye girerek hasta ile pazarlık yapmaya başladı.

Ameliyat sırasında stent pazarlığı

Ameliyat sırasında yaşanan stent pazarlığında çaresiz bir halde bulunan hasta, en uygun fiyatlı
sten
tin takılmasını istedi.
Bu kez de hastadan üçüncü
stent
için 50 bin TL istediği öne sürüldü.
Muhasebecinin hastaya yönelik stent fiyatlarını sıralayarak; "
15'e de var, 18'e de var, 35'e de var. En düşük yapabileceğim 10'a var
" ifadelerini kullandığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı ekipleri de harekete geçti.

Olağanüstü denetim işlemi başlatıldı

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair görüntülerle ilgili olarak,
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
nün hastanede denetim başlattığını ve idari yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Bakanlık, İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda bir vatandaşa acil müdahale sırasında "ücret pazarlığı" yapıldığına dair görüntülerin basına yansıması üzerine açıklama yaptı.

Bir vatandaşın anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına ilişkin görüntülerin herkesi derinden üzdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da bir özel sağlık kuruluşunda vatandaşımıza anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair basına yansıyan görüntüler hepimizi üzmüştür. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bu hadiseye derhal müdahil olmuş ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatmıştır. Mevzuatımız çerçevesinde bu tür acil başvurularda standartlara uygun gerekli stent hastaya takılır, herhangi bir ücret talep edilemez. Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli idari yaptırımı uygulayacaktır. Halihazırda olağanüstü denetim ekiplerimiz ilgili hastanede denetimlerine devam etmektedir."



#Özel Hastane
#Stent
#Pazarlık
#Sağlık Bakanlığı

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