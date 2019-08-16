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EĞİTİM

Özel mesleki eğitime teşvik

MEB, OSB’ler içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilere milyonlarca liralık teşvik sağladı. 2019’un ilk 6 aylık döneminde 187 milyon lira destek verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’ndaki verilerden derlenen bilgilere göre, eğitim-öğretim desteği ile dezavantajlı durumdaki öğrenciler için sağlanan destekler, yılın 6 aylık döneminde milyonlarca liraya ulaştı. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için 6 aylık dönemde toplam 187 milyon 146 bin 82 lira teşvik sağlandı.

OSB OKULLARINA DESTEK SÜRECEK

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce OSB’ler içinde veya dışında açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için eğitim öğretim desteği ödemeleri kapsamında, ocak-haziran 2019 döneminde 187 milyon 146 bin 82 lira ödenek gönderildi. Eğitim öğretim desteği uygulaması gelecek yıldan itibaren kademeli olarak kaldırılacak, fakat OSB’ler içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında okuyanlar, bu kapsamın dışında tutulacak.

ŞEHİT ÇOCUKLARINA 1.5 MİLYON TL

  • Bakanlık tarafından şehit ve gazi çocukları ile koruma altındaki öğrenciler için özel öğretim kurumlarında ücretsiz eğitim alma hakkı tanınıyor. Bu çerçevede bursluluk hakkını kazanan ve özel okullarda öğrenim gören şehit ve gazi çocukları ile koruma altındaki öğrenciler için toplam 1 milyon 533 bin 810 lira ödeme gerçekleştirildi. Ayrıca destek eğitim gereksinimi olan bireyler için 2019 yılının ilk 6 ayında, toplam 1 milyar 552 milyon 142 bin 471 liralık ödemede bulunuldu.

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