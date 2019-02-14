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EĞİTİM

Özel üniversiteler ilk tercihlerden

Eğitimci Cüneyd Baştanoğlu YÖK’ün yaptığı, “İl ve Bölge Bazında 2018 YKS Yerleştirme Raporu”nu değerlendirdi. Lisans programlarına yerleşenlerin artık devlet üniversiteleri kadar vakıf üniversitelerini de tercih ettiğini belirten Baştanoğlu, “Bu üniversitelerde burslu okuyanların toplamı ücretli okuyanların tam altı katına tekabül ediyor” dedi. Baştanoğlu, çalışmanın önemli bir kaynak oluşturduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cüneyd Baştanoğlu
Cüneyd Baştanoğlu

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), eğitim camiası, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına ışık tutması amacıyla önemli bir araştırma gerçekleştirdi. YÖK’ün ‘İl ve Bölge Bazında 2018 YKS Yerleştirme Raporu’ geçtiğimiz günlerde kurumun internet sitesinde yayımlandı. 2018 YKS’ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 aday ve bunların içinden üniversiteye yerleşen 857 bin 232 adayın verilerinden yararlanılarak il il, bölge bölge, yükseköğretime geçiş dinamiklerini betimleyen göstergelerin oluşturulduğu rapor, 897 sayfadan oluşuyor. Araştırmanın Türkiye’nin ilk tercih haritası olma özelliğini de taşıdığını anlatan Origin Akademi Kurucusu Cüneyd Baştanoğlu, çalışmanın tüm resmi kurumların yanı sıra öğrenciler ve veliler için de önemli bir kaynak oluşturduğunu söyledi.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU DEVLET DEDİ

YÖK’ün araştırmasında bölgeleri tercih yaptığı üniversite türüne göre de kategorize ettiğini kaydeden Baştanoğlu, “Araştırmaya göre lisans programlarına yerleşen 418 bin 911 öğrenciden 350 bin 307’si (yüzde 83,62) devlet üniversitelerini, 62 bin 191’i (yüzde 14,85) vakıf üniversitelerini, 5 bin 833’ü (yüzde 1,39) KKTC’deki üniversiteleri, 580’i ise yurt dışındaki üniversiteleri tercih etti. Marmara Bölgesi’nde tercih yapan öğrencilerin yüzde 72’si devlet, yüzde 26’sı vakıf üniversitelerini tercih ederken, Karadeniz Bölgesi’ndeki öğrencilerin yüzde 90’ı devlet yüzde 8’i vakıf üniversitelerini seçti. Bu oranlar İç Anadolu Bölgesi’nde yüzde 85’e yüzde 13, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yüzde 89’a yüzde 7, Ege Bölgesi’nde yüzde 87’ye yüzde 10, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise yüzde 95’e yüzde 3 olarak gerçekleşti” dedi.

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YÜZDE 50 BURSLU OKUMAK HAYAL DEĞİL

  • YÖK’ün araştırması, vakıf üniversitelerini tercih edilebilirlik ve bursluluk oranları anlamında da mercek altına aldı. Lisans programlarına yerleşenlerin yüzde 14,85’inin vakıf üniversitelerini tercih ettiğini belirten Baştanoğlu, vakıf üniversitelerinin artık yalnızca son alternatif olarak görülmediğini belirtti. Baştanoğlu, “Vakıf üniversitelerinde ücretli okuyanlardan çok tam burslu, yüzde 75 indirimli, yüzde 50 indirimli ve yüzde 25 indirimli okuyan öğrenciler var. Üstelik bu öğrencilerin yüzde 41,54’ü yüzde 50 burs almaya hak kazandı. Vakıf üniversiteleri yalnızca puanı devlet üniversitelerinde okumaya yetmeyenler tarafından tercih edilmiyor. Açıklanan verilere göre lisans düzeyinde 2018 yılında vakıf üniversitelerine toplamda 62 bin 191 öğrencinin yerleştiği ve yalnızca 10 bin 281 öğrencinin tamamen ücretli okuduğu ortaya çıkıyor. Bu oldukça ciddi bir rakam; farklı seviyelerde indirim alanların toplamı ücretli okuyanların tam altı katına tekabül ediyor” dedi.

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