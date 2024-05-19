|
Gündem

Özel’den müfredat eleştirisi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı eğitim sendikaları ve bir grup atanamayan öğretmenin katıldığı mitingde konuşan Özel, yeni açıklanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni eleştirdi.

Neslihan Önder
04:00 - 19/05/2024 Pazar
Güncelleme: 02:03 - 19/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Özgür Özel.
Özgür Özel.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde eğitim mitingi düzenledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı eğitim sendikaları ve bir grup atanamayan öğretmenin katıldığı mitingde konuşan Özel, yeni açıklanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni eleştirdi. Özel, “Maarif modeli diye isim koyduğunuz model, 100 yıl öncesinin adını taşımakta, 200 yıl öncesinin ruhunu taşımaktadır” diyen CHP lideri, “Oysa incelendiğinde müfredat, eğitim programı geliştirme ilkelerine uygun değil. Akademik değil, etik kurallara uygun değil” ifadelerini kullandı.

ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER GÜNDEMDE

Özel’in gündeminde atanamayan öğretmenler ve mülakat sistemi de vardı. 3 yıl boyunca tasarruf tedbirleri kapsamında emekli olan öğretmen kadar atama yapılacağını hatırlatan CHP lideri, “Bu hesapla mevcut öğretmenlerin göreve gelmesi için 65 yıla ihtiyaç var. İtibardan tasarruf olur ancak eğitimden tasarruf olmaz. Diğer yaramız mülakattır. Yüzde 50 mülakat, yüzde 50 KPSS diyorlar. Hani mülakat kaldırılacaktı?” dedi.



#CHP
#Özgür Özel
#Eğitim
#müfredat değişikliği
#İBB
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AFAD kira yardımı ne zaman yatacak 2024? Mayıs ayı AFAD depremzede kira yardımı yattı mı, ödendi mi?