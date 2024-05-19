Özel’den müfredat eleştirisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde eğitim mitingi düzenledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı eğitim sendikaları ve bir grup atanamayan öğretmenin katıldığı mitingde konuşan Özel, yeni açıklanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni eleştirdi. Özel, “Maarif modeli diye isim koyduğunuz model, 100 yıl öncesinin adını taşımakta, 200 yıl öncesinin ruhunu taşımaktadır” diyen CHP lideri, “Oysa incelendiğinde müfredat, eğitim programı geliştirme ilkelerine uygun değil. Akademik değil, etik kurallara uygun değil” ifadelerini kullandı.

Özel’in gündeminde atanamayan öğretmenler ve mülakat sistemi de vardı. 3 yıl boyunca tasarruf tedbirleri kapsamında emekli olan öğretmen kadar atama yapılacağını hatırlatan CHP lideri, “Bu hesapla mevcut öğretmenlerin göreve gelmesi için 65 yıla ihtiyaç var. İtibardan tasarruf olur ancak eğitimden tasarruf olmaz. Diğer yaramız mülakattır. Yüzde 50 mülakat, yüzde 50 KPSS diyorlar. Hani mülakat kaldırılacaktı?” dedi.