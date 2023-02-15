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'Özele götürmeyin param yok' diyen Emine teyze yürekleri burkmuştu: Burası da özel gibiymiş

Hatay’da enkazdan 138. saat sonra çıkarılan ve sağlık ekiplerine "Param yok, ne olur beni özel hastaneye götürmeyin" diyen Emine Doğu’nun, Adana Şehir Hastanesi’nde tedavisi sürüyor. Doğu, “Burası da özel gibiymiş, devletimizden Allah razı olsun” dedi.

14:08 . 15/02/2023 Çarşamba
IHA
Emine Doğu

Emine Doğu

Asrın felaketinden en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay’da enkaz altındaki depremzedeleri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin 138. saatinde 51 yaşındaki Emine Doğu ile 19 yaşındaki oğlu Bekir Doğu kurtarıldı. Kritik saatlerde enkazdan çıkarılan Emine Doğu, ambulansla hastaneye götürülürken sağlık ekibine, "Param yok, ne olur beni özel hastaneye götürmeyin" demesi yürek dağladı.



“Ümidim yoktu çok güzel rüyalar gördüm”

Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alınan Doğu, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Enkazdan hiç çıkamayacağını sandığını ifade eden Doğu, “Oğlumla birlikte orada enkazda kaldık. Eşim 2 gün dayandı ve yanımda öldü. Tahta buldum tıkır tıkır vurmaya başladım. ‘Acaba bizi duyan olur mu?’ dedim. ‘Oğlum sen de bağır’ dedim. Ümidim yoktu çok güzel rüyalar gördüm. Kızımı gördüm ama kızım ölmüş” dedi.

“‘Beni özele götürme dedim’ burası da özel gibiymiş”

Sağlıkçılarla ambulanstaki konuşmaları hatırlatılan Emine Doğu, “Ambulansa bindirdiler, orada çocuk dedi ki ‘seni Adana’ya götüreceğim’ ben de dedim ki ‘Bak oğlum benim durumum yok, beni özele götürme dedim’. Burası da özel gibiymiş. Çok sevindim çok memnun oldum. Devletimizden Allah razı olsun. Biz hiç böyle bir şey görmedik bilmiyorduk, hiç Antakya’dan çıkmadığımız için. Buradan çıkınca oğluma kavuşmak istiyorum. Kızımı kaybettim. Kızım Isparta’yı kazanmıştı. 35 yaşında KYK yurdunda yöneticiydi. Çalıştı, çabaladı ve kazandı valizini bile hazırlamıştı” dedi.





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#adana
1 saat önce
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