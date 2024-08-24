Özel’e kurultay ablukası

CHP'de seçimli olağanüstü kurultay olasılığının rafa kalmasıyla birlikte parti içindeki klikler yatırımlarını 6-9 Eylül'deki Tüzük Kurultayı'na yapmaya başladı. Genel Başkan Özgür Özel'in 37'nci Olağan Kurultay'da delegeye sözünü verdiği vaatler, parti içi muhalefetin gündemine oturdu. Özel'in 'Tutum Belgesi'nde, delegasyonla paylaştığı ‘ön seçim’ ve ‘3 dönem kuralı’ sözlerini yerine getirmeyeceğinden çekinen parti içi muhalefet, delege gücünü elinde bulunduran Ekrem İmamoğlu'nun desteğini arkasında görmek istiyor.

ÖN SEÇİME SOĞUK

Kaynaklar, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile görüşmesini, "Özel yönetimini abluka altına alma" olarak nitelendirdi. Edinilen bilgiye göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eski lider Kemal Kılıçdaroğlu karşısında yarıştığı Kasım 2023'teki kurultay için hazırladığı Tutum Belgesi'ndeki iki önemli vaadi olan ön seçim ve 3 dönem kuralında eskisi kadar ısrarcı değil.

3 dönem kuralına kendisi dahil pek çok vekilin takılması yüzünden karşı çıkan Özel, ön seçim şartına ise delege üzerinde hakimiyet kuramamasından ötürü sıcak bakmıyor.

KOLTUK YARIŞI BAŞLAYABİLİR

Yeni Şafak'a konuşan üst düzey bir CHP'li, "Eğer ki Tüzük Hazırlık Komisyonu’nda da gündeme gelen ve delegenin beklentisini yansıtan dönem kuralı ve ön seçim isteği karşılanmazsa, 15 gün içinde seçimli olağanüstü kurultay talebiyle delegelerden imza toplanabilir ve liderlik koltuğu için yarış başlayabilir" değerlendirmesinde bulundu. Kaynaklar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eski lider Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini, "Özel yönetimini abluka altına alma" olarak nitelendirdi.







