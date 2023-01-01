Özgür Özel CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı: Yenilginin sorumluluğunu üstlenmeyen Kılıçdaroğlu seçmeni duygusal kopuşa sürükledi

Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını dayatan ve 12'nci hezimetini yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik 'değişim' çağrılarına kulak tıkayınca adım partililerden geldi.
Değişim hareketinin öncülerinden Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı.
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'Yeni siyaset için yol alacağız'
Bunun "Amasız fakatsız çıkılan yolculuğun ilk adımı" olduğun belirten Özel, "İlk adımdır ama kararlıdır. Tek kişinin değil bir kadronun attığı adımdır. Büyük iktidar hayalinin ilk adımıdır. En büyük değişimler büyük kırılmaların yaşandığı zaman gerçekleşir. Yeni yüzyılda yeni siyaset için yol alacağız." ifadelerini kullandı.
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'Parti kararları atanmış danışmanların yönlendirmeleriyle belirlenmiştir'
Parti içi kurumların işlevsiz kılınması, danışmanlık kurumunun kurumsal yapının yerine geçmesi CHP'yi işlevsiz hale getirerek zayıflattığını ifade eden Özel, "CHP'nin kayıt dışı siyasete teslim olmasını kabul etmiyoruz. Güçlü kurumsallaşma başarının ön koşuludur. CHP tüm kurumlarıyla diri ve canlı olmak zorundadır. Karar alma ve aday belirleme neredeyse tamamen merkezileşmiş, üye ve örgüt yapısının sağlıksız olduğu iddia edilerek ön seçim terkedilmiş, parti kararları atanmış danışmanların yönlendirmeleriyle belirlenmiştir." açıklamasında bulundu.
'Adaylığımı ilan ediyorum'
Kapsamlı bir üye reformu gerçekleştirilerek üyelerin genel başkanı doğrudan seçmeleri dahil olmak üzere tüm süreçlere katılımının sağlanacağını ifade eden Özel, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
Toplantı öncesi partililerle fotoğraf verdi
Öte yandan, basın toplantısı öncesi Özel’e destek veren partililer birlikte fotoğraf verdi. Özel’in eşi Didem Özel ve kızı İpek Özel de salona geldi.
Özel'e destek veren isimlerden bazıları şöyle:
Burhanettin Bulut
Ahmet Vehbi Bakıroğlu
Bekir Başevirgen
Alpay Antmen
Candan Yüceer
Gökçe Gökçen
İsmail Atakan Üniver
Ayhan Barut
Süleyman Bülbül
Özgür Karabat
Gökan Zeybek
Veli Ağbaba
Seyit Torun
Çetin Arık
Feti Açıkel