Özgür Özel CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı: Yenilginin sorumluluğunu üstlenmeyen Kılıçdaroğlu seçmeni duygusal kopuşa sürükledi

"Bu bana ne olur diye endişe etmeyenlerin hikayesidir. Bu seçimin kaybedilmesine dur diyemeyenlerin kayba engel olamayanların üzüntüsünün kahrını çekenlerdir. Kendisinde suç görmeyip hiç bir şey olmamış gibi davranmayanların hikayesidir. Azim kararlılık taşıyan gençlerin kadınların hikayesidir. Bu hikayedeki Atatürkçüler, gençler aydınlanma meşalesini yeniden yakıp cumhuriyet devrimine yenide devam edeceklerin inancı olanlarındır. Türkiye'nin değişmesi için CHP'nin değişimine inanların hikayesidir. Bu hikaye Atatürk'ün cumhuriyetle bir tuttuğu biri CHP'yi baba evi bilen Atatürkçülerin hikayesidir."