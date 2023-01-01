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Özgür Özel CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı: Yenilginin sorumluluğunu üstlenmeyen Kılıçdaroğlu seçmeni duygusal kopuşa sürükledi

Genel seçimde yaşanan hezimet sonrası CHP'de başlayan değişim hareketinin öncülerinden Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı. Parti genel merkezinde açıklamalarda bulunan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenerek, "Alınan sonuca bahaneler üretti, yenilginin sorumluluğu üstlenmedi. Güven duygusunu yitiren seçmenimiz duygusal kopuşa sürüklendi" dedi.

Elif Karahan Şimşek
14:25 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olacağını duyurdu.

Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını dayatan ve 12'nci hezimetini yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik 'değişim' çağrılarına kulak tıkayınca adım partililerden geldi.

Değişim hareketinin öncülerinden Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı.

'Bu kendisinde suç görmeyip hiçbir şey olmamış gibi davranmayanların hikayesi'

Bunun bir yolculuğun hikayesi olduğunu belirten Özel,
"Bu bana ne olur diye endişe etmeyenlerin hikayesidir. Bu seçimin kaybedilmesine dur diyemeyenlerin kayba engel olamayanların üzüntüsünün kahrını çekenlerdir. Kendisinde suç görmeyip hiç bir şey olmamış gibi davranmayanların hikayesidir. Azim kararlılık taşıyan gençlerin kadınların hikayesidir. Bu hikayedeki Atatürkçüler, gençler aydınlanma meşalesini yeniden yakıp cumhuriyet devrimine yenide devam edeceklerin inancı olanlarındır. Türkiye'nin değişmesi için CHP'nin değişimine inanların hikayesidir. Bu hikaye Atatürk'ün cumhuriyetle bir tuttuğu biri CHP'yi baba evi bilen Atatürkçülerin hikayesidir."
dedi.

'Yeni siyaset için yol alacağız'

Bunun "Amasız fakatsız çıkılan yolculuğun ilk adımı" olduğun belirten Özel, "İlk adımdır ama kararlıdır. Tek kişinin değil bir kadronun attığı adımdır. Büyük iktidar hayalinin ilk adımıdır. En büyük değişimler büyük kırılmaların yaşandığı zaman gerçekleşir. Yeni yüzyılda yeni siyaset için yol alacağız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Yenilginin sorumluluğunu üstlenmedi

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Özel,
"Alınan sonuca bahaneler üretti, yenilginin sorumluluğu üstlenmedi. Güven duygusunu yitiren seçmenimiz duygusal kopuşa sürüklendi. Parti yönetimi bu durumu tespit etmek yerin kırılmaya gözden gelmeyi tercih etti. "
diye konuştu.

'Partimizin 39 milletvekilini başka partilere vermesi unutulmaz bir hasar bıraktı'

"Partimizin 39 milletvekilini başka partilere vermesi unutulmaz hasar bırakmıştır."
diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aynı şekilde partiler arası imzalanan protokollere dair bilgilendirme dahi yapılmadan süreç izlenmiştir. Sorumluluk üstlenmeyen yönetim tarzı kabul edilemez. 2. yüzyılın CHP'si karar alma süreçleri, katılım ve etik ilkeler bakımından yola devam etmelidir. Partinin lideri, kadro, siyaset yapma tarzı yenilenmeli. Tüzükteki yetki ve sorumlulukları bazen aşan yönetim anlayışı toptan terk edilmelidir."

'Parti kararları atanmış danışmanların yönlendirmeleriyle belirlenmiştir'

Parti içi kurumların işlevsiz kılınması, danışmanlık kurumunun kurumsal yapının yerine geçmesi CHP'yi işlevsiz hale getirerek zayıflattığını ifade eden Özel, "CHP'nin kayıt dışı siyasete teslim olmasını kabul etmiyoruz. Güçlü kurumsallaşma başarının ön koşuludur. CHP tüm kurumlarıyla diri ve canlı olmak zorundadır. Karar alma ve aday belirleme neredeyse tamamen merkezileşmiş, üye ve örgüt yapısının sağlıksız olduğu iddia edilerek ön seçim terkedilmiş, parti kararları atanmış danışmanların yönlendirmeleriyle belirlenmiştir." açıklamasında bulundu.

'Adaylığımı ilan ediyorum'

Kapsamlı bir üye reformu gerçekleştirilerek üyelerin genel başkanı doğrudan seçmeleri dahil olmak üzere tüm süreçlere katılımının sağlanacağını ifade eden Özel, açıklamalarını şöyle sürdürdü:


"Milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyeleri adaylarının belirlenmesinde ön seçim yöntemi hesap alınacak ve yeniden aday gösterilecek yerel yöneticiler için halkın memnuniyeti ölçen objektif kriterler gözetilecektir. Genel Merkez yöneticiler, milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyeleri için 3 dönem sınırı getirilecektir. Kadınlar için eşit temsil benimsenecektir. MYK üyelerinin 2/3'ü PM üyeleri arasından doğrudan seçilecektir. CHP'deki değişim ülkedeki değişimin ön koşuludur. Gençlerimizi partinin merkezine almak için, kadınların etkin olacağı siyaseti güvenceye almak için, parti için iktidarı kazanmak için değil Atatürk'ün partisini iktidar yapabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum."

Toplantı öncesi partililerle fotoğraf verdi

Öte yandan, basın toplantısı öncesi Özel’e destek veren partililer birlikte fotoğraf verdi. Özel’in eşi Didem Özel ve kızı İpek Özel de salona geldi.

Özel'e destek veren isimlerden bazıları şöyle:

Burhanettin Bulut

Ahmet Vehbi Bakıroğlu

Bekir Başevirgen

Alpay Antmen

Candan Yüceer

Gökçe Gökçen

İsmail Atakan Üniver

Ayhan Barut

Süleyman Bülbül

Özgür Karabat

Gökan Zeybek

Veli Ağbaba

Seyit Torun

Çetin Arık

Feti Açıkel



#Özgür Özel
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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