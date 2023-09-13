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Özgür Özel istifaya hazırlanıyor: Resmen olmasa da fiilen adaylığımı ilan ettim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday olduğu konuşulan isimlerden Özgür Özel, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cuma günü açıklayacağı tutum belgesiyle adaylığını ilan etmesi beklenen Özel, Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesine bir sitemi olmadığını öne sürdü. Özel adaylık konusunda da "Geçtiğimiz hafta resmen olmasa da fiilen adaylığımı açıklamış oldum" ifadelerini kullandı.

Elif Karahan Şimşek
11:16 . 13/09/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu'na rakip olacağı konuşulan Özgür Özel cuma günü harekete geçecek.

Kılıçdaroğlu'na rakip olacağı konuşulan Özgür Özel cuma günü harekete geçecek.

Genel seçimlerde muhalefetin yaşadığı hezimette en büyük pay sahibi olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yapılan tüm istifa çağrılarına rağmen görevini bırakmayacağını belirtti.

Gözler ise CHP'nin yapacağı kurultaya çevrildi.

Kurultayda Kılıçdaroğlu'na rakip olacağı konuşulan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Biz kurultayda Kemal bey ile yarışabiliriz. Bu hainlik değildir. Bazıları diyor ki ‘Kemal beye ihanet mi ediyorsun?’ Kemal beyin başarısı için bir şeyleri eksik yapmak ihanettir, ben yapmadım" diyen Özel, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

'Kılıçdaroğlu'ndan bir sitem almadım'

Dün Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştiren Özel, Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya'ya yaptığı açıklamada
"Kılıçdaroğlu'ndan sitem almadım uzun uzun sohbet ettik. CHP Genel Merkezinde tutum belgesini açıklayacağım. Ben CHP'nin evladıyım, CHP benim yuvamdır. Geçtiğimiz hafta sizinle yaptığımız açıklamada resmen olmasa da fiilen adaylığımı açıklamış oldum."
dedi.

'Çok büyük ihtimalle istifa edecek'

Özel'in sözlerini canlı yayında aktaran Küçükkaya,
"Cuma günü Özgür Özel tutum belgesini açıklarken genel başkan adaylığını da açıklayacak ve çok büyük ihtimalle grup başkanlığı görevinden istifa edecek"
ifadelerini kullandı.




#Özgür Özel
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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