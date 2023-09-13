Özgür Özel istifaya hazırlanıyor: Resmen olmasa da fiilen adaylığımı ilan ettim

Genel seçimlerde muhalefetin yaşadığı hezimette en büyük pay sahibi olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yapılan tüm istifa çağrılarına rağmen görevini bırakmayacağını belirtti.

Kurultayda Kılıçdaroğlu'na rakip olacağı konuşulan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Biz kurultayda Kemal bey ile yarışabiliriz. Bu hainlik değildir. Bazıları diyor ki ‘Kemal beye ihanet mi ediyorsun?’ Kemal beyin başarısı için bir şeyleri eksik yapmak ihanettir, ben yapmadım" diyen Özel, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.