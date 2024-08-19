Özgür Özel vaatlerini unuttu

CHP'de eylül başında toplanacak tüzük kurultayı için oluşturulan komisyon ilk toplantısını yaptı. İl ve ilçe yönetimlerinin toplantıda, 3 dönem kuralının getirilmesinde ısrarcı davrandığı görüldü. CHP Genel Merkezi'nde, dönem kısıtına sıcak bakıldığı ancak belediye başkanları ve milletvekilleri için dönem kısıtının farklı olması gerektiği yönündeki görüşün ağırlık kazandığı bildirildi.

TUTULMAYAN SÖZLER VAR

Toplantıyı değerlendiren CHP kaynakları, "CHP il ve ilçe örgütlerinde, kasımdaki kurultaydan bu yana oluşan beklenti tam anlamıyla karşılanamadı. Örneğin 6 ayda bir delegelerle bir araya gelineceği yönündeki vaat halen hayata geçirilemedi. Öte yandan parti içi demokrasinin işlemesi bakımından önemli olan 3 dönem kuralı da henüz istediğimiz zemine oturmadı. Kemal Kılıçdaroğlu dönemini en fazla 3 dönem vaadiyle sonlandıranlar şimdilerde bu vaatlerini de unuttular" dedi.

ÖZEL'İN 3 DÖNEM AÇMAZI

Meclis Grup yönetimininse 3 dönem kuralına Meclis bakımından sıcak baktığı bildirildi. Genel Başkan Özgür Özel'in, 3 dönem ve üzeri olan vekillerin Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı nedeniyle olumlu bulduğu belirtiliyor. Özel, kendisi dahil pek çok ismin de 3 dönem kuralına takıldığı için yeni bir formül üzerinde durulmasının da gerektiğini kurmaylarına aktardı. Toplantıya 81 ilden birer kurultay delegesi, bazı il başkanları, Parti Meclisi'nden ve Meclis Grubu'ndan bazı isimler katıldı. 86 üyeli komisyonda, parti üyelerinin 10 bine varan önerileri değerlendirildi.







