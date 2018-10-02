Özhaseki: İttifak formülleri yakında netleşir

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel seçimlerde MHP ile ittifak görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özhaseki, "Yol haritası akıl yürütme ve istişare ile belirlenir. İttifaka ilişkin formüller yakında netleşir." ifadelerini kullandı.Sözlerine devam eden Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesine ilişkin ise, "Tarih henüz net değil önümüzdeki günlerde netleşecektir" dedi.
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