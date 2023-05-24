Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan Özdağ'a: Bir kırmızı plakalı araç gösterdiler diye niye kendinden geçtin?

"Bugün Ümit Bey karanını açıklamış. Hayırlı olsun. Herkes fıtratını işliyor, diyecek bir şey yok. Ama Ümit Bey'in yıllardır söylediği, 'ben milliyetçiyim, ülkücüyüm' sözleri kulaklarımızda. Ümit Bey, 'Kılıçdaroğlu iktidara gelirse bu ülke bölünür, güneydoğuda savaş çıkar' diyordu. Ne oldu ya? Ümit Bey, kırmızı plakalı bir araç gösterdiler diye niye kendinden geçtin? Gerçi geçse ne olur, geçmese ne olur? Ne faydası var, ne zararı var. Çünkü oraya gönül veren insanların hassasiyetleri farklı. Biz bunları biliyoruz. O hassasiyetleri biz de taşıyoruz. O yüzden onun kararı sadece kendini ilgilendirir. O pazarlıkta kendi alnında bir yafta olarak kalır. Ölünceye kadar gider. Bunu da hiç kimse unutmasın."