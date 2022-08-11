Öztrak da açıklayamadı

Net ifadeler kullanmayan Öztrak, 2018 yılı seçimlerinde kullanılan seçmen listelerinde tespit ettikleri bazı hataların olduğunu ifade etti ama bu hataların nasıl edildiğine dair bilgi vermedi.
HAM VERİLERİ KONTROL EDİYORUZ
- Öztrak şunları söyledi: “YSK seçmen listelerine ilişkin ham verileri hiçbir kalite testine tabi tutmadan, analize tabi tutmadan partilere gönderiyor. Biz YSK’dan gelen bu ham verileri kontrol ediyoruz. İl ve ilçe örgütlerimizden gelen bilgilerle bu verilerin tutarlılığını test ediyoruz. Elimizdeki bilgilerle zenginleştiriyoruz ve YSK’nın yanlışlarını düzeltiyoruz. Şimdi bunun neresi siyaseten ve hukuken sorunlu? Doğru bilgiyi YSK’ya gönderiyoruz, ona göre de YSK bu yanlış verileri düzeltiyor.”