Pakistan milli günü Ankara'da kutlandı

Pakistan’ın kuruluşunda zorluklara rağmen dayanıklılık ve kararlılık sergilediğini belirten Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid, uluslar topluluğu arasında hak ettikleri yeri almak için çok yol kat ettiklerini kaydetti. Büyükelçi Junaid, Pakistan-Türkiye kardeşliğinin köklü olduğunu vurgulayan Büyükelçi Junaid, iki ülke arasındaki ilişkinin "gönülden gönül bağlar" ve "iki ülke, tek millet" gibi duyguların somut örneği olduğunu belirtti. Ayrıca ikili ilişkilere gösterdiği özen nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunarak, gelecek nesiller için bu kardeşlik bağlarını beslemek ve güçlendirmek için birlikte çalışmanın önemine dikkat çekti.

Resepsiyonda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in konuşmasında dikkat çeken başlıklar şu şekilde:

ÖNEMLİ ROL ÜSTLENİYOR

Pakistan bölgesinde ve dünyada stratejik önemi yüksek bir ülkedir. Son yıllarda her alanda gelişen ve güçlenen Pakistan bölgesinde ve dünyada barış istikrar ve güvenin tesisinde önemli rol üstlenmektedir.

İKİ KARDEŞ ÜLKEYİZ

Tarihten gelen köklü dostluk ve kardeşlik ilişkileri ortak değerler ve sarsılmaz bağlar bulunmaktadır. Geçmişten bugüne intikal eden bu bağlar, bugün ülkemizin arasındaki çok işbirliği ve üst düzey ilişkiler zemin hazırlarken ortak geleceğimize yön vermektedir. En zor zamanlarda birbirine destek vermiş sevinçleri ve üzüntüleri paylaşmış ve ortak idealleri güçlü bir şekilde benimsemiş iki kardeş ülkeyiz.

BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ

Yaşadığımız elem verici hadiseler ve doğal afetler karşısında iki ülkenin birbirinin yardımına koşması ülkelerimiz arasında birlikteliğin ne denli güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Dost ve kardeş ülke uluslararası ilişkilerde en güvenilir ortaklarımızdan birisi olarak görüyoruz. İkili ilişkilerin mükemmel seviyede olmasına çok büyük önem veriyoruz. Savunma sanayi alanında yüksek sinerji ve tecrübe paylaşımı yeni ve kapsamlı işbirliklerinin de yolunu açmaktadır. Birbirimize olan güven ve desteğimizi bundan sonra da işbirliğimizin katlanarak artması için en büyük teminatı olarak görüyoruz.

Pakistan'la olan güçlü bağlarımız geliştirmekte, bölgesel ve küresel barış ve istikrar için birlikte hareket etmekte kararlıyız. Türkiye Pakistan arasındaki dost ve kardeşliğin ezelden ebede güçlü bir şekilde devam edeceğine yürekten inanıyoruz.

1 MİLYAR DOLAR TİCARET

Ticaret Bakanı Bolat da Türkiye ve Pakistan’ın küresel düzeydeki zorlukların üstesinden gelme konusunda, birçok uluslararası platformda bir arada duran sadık müttefikler olduğunu aktardı.

Bakan Bolat, “Bölgede barış ve istikrara yönelik ortak taahhüdümüz, terörle mücadele, bölgesel güvenlik ve insani yardım da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda yakın iş birliğimizi desteklemektedir. Önümüzdeki dönemde bu iş birliğini her alanda daha da genişletmeye kararlıyız. Pakistan Milli Günü’nü kutlarken, Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü dostluğa olan bağlılığımızın buradan bir kez daha altını çizmek istiyorum. İki dost ve kardeş ülke olarak, ortak tarihimizden gelen muvaffakiyetlerimiz bizlere yol gösterirken, aynı zamanda daha yakın bir iş birliği sağlanması ve refah düzeyine ulaşılması için azmimizi artırmaktadır. Ülkelerimizin daha müreffeh bir geleceğe ulaşması için, ortak tarihimizden gelen bilinçle, gayretle çalışacağımıza ve muvaffak olacağımıza canı gönülden inanıyorum. Yevmi Pakistan Mubarek Türkiye Pakistan Dosti Zindabad” diye konuştu.

3.4 MİLYAR DOLARLIK 72 PROJE