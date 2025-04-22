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Pakistan'da minibüs uçuruma yuvarlandı

Pakistan'da minibüs uçuruma yuvarlandı

17:2122/04/2025, Salı
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Pakistan
Pakistan

Aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün neden olduğu kazada, aralarında 5 çocuğun da bulunduğu en az 16 kişi yaşamını yitirirken, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Pakistan
'ın Sindh eyaletinin Jamshoro bölgesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki minibüs uçuruma yuvarlandı.

Kazanın, aşırı hız yapan sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi.


Olayda 5'i çocuk en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı belirtildi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yeri güvenlik kordonuna alındı.



Can kaybının artmasından endişe ediliyor


Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle can kaybının artmasından endişe edildiği öğrenildi.


Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.




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