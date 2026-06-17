Pakistan’ın kuruluş hafızası Rami’de

Pakistan’ın kurucusu Quaid-e-Azam Muhammed Ali Cinnah’ın 150. doğum yıl dönümü dolayısıyla Pakistan Büyükelçiliği ile Albayrak Grubu iş birliğinde hazırlanan “Bir Milletin Kuruluş Hafızası” sergisi, Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen törenle açıldı. Sergi, 23 Haziran’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Açılış törenine İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Doç. Dr. Davut Şahbaz ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ile çok sayıda davetli katıldı. Rami Kütüphanesi’nde ziyarete açılan “Bir Milletin Kuruluş Hafızası” sergisi, 16-23 Haziran tarihleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek. Sergi, ziyaretçilere Pakistan’ın kuruluş hikâyesini tarihî belgeler ve fotoğraflar eşliğinde yakından inceleme fırsatı sunuyor. Muhammed Ali Cinnah’ın yaşamı ve Pakistan’ın kuruluş sürecinin fotoğraflarla anlatıldığı sergide Cinnah’ın gençlik ve aile fotoğraflarının yanı sıra Londra’daki Yuvarlak Masa Konferansı, 1940 Lahor Oturumu, 14 Ağustos 1947’deki iktidar devri töreni, kurucu meclis konuşmaları, ilk kabine ve Pakistan Devlet Bankası’nın açılışına ilişkin kareler de yer alıyor.

Açılışta konuşan Pakistan Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Muhammed Ali Cinnah’ın savunduğu değerlerin günümüzde de önemini koruduğunu belirterek, anayasal düzen, adalet, hoşgörü, demokratik katılım ve insanlığa hizmet ilkelerine bağlılığın sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Cüneyd, “Cinnah’a sunabileceğimiz en büyük saygı, onu sadece hatırlamak değil, anlamaktır. Onu yalnızca övmek değil, savunduğu ilkeleri yaşatmaktır” ifadelerini kullandı. Sergi, yalnızca Pakistan’ın kuruluş sürecini değil, Türkiye ile Pakistan arasındaki tarihi dostluğu da gündeme taşıyor. Alt Kıta Müslümanlarının Türk Millî Mücadelesi döneminde gösterdiği destek ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin temelleri, serginin dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor. Bu ortak hafızanın önemli simgelerinden biri olarak, Türkiye’nin Pakistan’a ilk büyükelçisi olan Yahya Kemal Beyatlı’nın 4 Mart 1948’de güven mektubunu bizzat Muhammed Ali Cinnah’a sunması da sergide hatırlatılıyor.