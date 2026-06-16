Bağcılar’a tam donanımlı 4 Gençlik Merkezi yapılıyor

“Yarınımız olan gençlere; yeteneklerini keşfedebileceği, istediği sporu yapabileceği, hayallerini gerçekleştirebileceği ortamlar hazırlıyoruz. Aslında burada sadece bir bina değil gençler için umut dolu gelecek planlaması yapıyoruz. İnanıyorum ki buralarda yetişecek olan gençlerimiz büyük başarılara imza atacak hem Bağcılar’ımızın hem de ülkemizin gururu olacak. Gençlik Merkezi ve Spor Komplekslerimizin yapım çalışmaları devam ediyor. İnşallah kısa sürede hizmete sunacağız. Gençlik Merkezi ve Spor Komplekslerimiz gençlerin yeni buluşma noktaları olacak”