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Bağcılar’a tam donanımlı 4 Gençlik Merkezi yapılıyor

Bağcılar’a tam donanımlı 4 Gençlik Merkezi yapılıyor

10:3116/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Tesisler, ilçenin bütün gençlerinin kolaylıkla ulaşabileceği merkezi konumlara inşa ediliyor.
Tesisler, ilçenin bütün gençlerinin kolaylıkla ulaşabileceği merkezi konumlara inşa ediliyor.

“Gençliğe yatırım, geleceğe yatırım” mottosuyla örnek projelere imza atan Bağcılar Belediyesi, ilçeye tam donanımlı 4 yeni Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksi yapıyor. Böylece ilçedeki gençlik merkezi sayısı 5 olacak. Yakında hizmete girecek olan tesislerde eğitim, sanat ve spor amaçlı alanlar yer alıyor.

Bağcılar Belediyesi, geleceğin teminatı olan gençlere yönelik çalışmalarını özverili şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda ilçenin dört bir köşesini gençlik merkezi ve spor kompleksleriyle donatıyor. Tesisler, ilçenin bütün gençlerinin kolaylıkla ulaşabileceği merkezi konumlara inşa ediliyor.

Gençler kaliteli vakit geçirecekler

İnşaatına başlanan binaların proje görsellerine bakıldığında modern görüntüleri ve ilginç mimari yapıları dikat çekiyor. Yatay mimariyle inşa edilen tesisler, sosyal, kültürel ve sportif açıdan hizmet verecek şekilde tasarlandı. Binalar, kapalı yüzme havuzlarından okuma salonlarına kafelerden bilgi evlerine kadar kaliteli vakit geçirmek isteyenlere yeni yaşam alanları sunuyor.

Gençlerin buluşma noktaları olacak

Gençlere ilham verecek atmosferi olan tesisler inşa ettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız,
“Yarınımız olan gençlere; yeteneklerini keşfedebileceği, istediği sporu yapabileceği, hayallerini gerçekleştirebileceği ortamlar hazırlıyoruz. Aslında burada sadece bir bina değil gençler için umut dolu gelecek planlaması yapıyoruz. İnanıyorum ki buralarda yetişecek olan gençlerimiz büyük başarılara imza atacak hem Bağcılar’ımızın hem de ülkemizin gururu olacak. Gençlik Merkezi ve Spor Komplekslerimizin yapım çalışmaları devam ediyor. İnşallah kısa sürede hizmete sunacağız. Gençlik Merkezi ve Spor Komplekslerimiz gençlerin yeni buluşma noktaları olacak”
dedi.

Güneşli Mahallesi Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksi

Güneşli Mahallesi’nde 4800 metrekarelik alana sahip tesisteki spor salonunda karate, tekvando, boks sporu eğitim veriliyor. 128 kişilik Bilgi Evi de gün boyunca öğrencilerin çalışma alanı olacak. Kafeteryada ise gençler eğlenceli zaman geçirecek.

Hürriyet Mahallesi Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksi

Hürriyet Mahallesi’nde 3.960 metrekarelik alana sahip binada minikler için 96 öğrenci kapasiteli 6 sınıftan oluşan Bağ Yuva planlandı. Ayrıca ziyaretçilerin lezzetli sunumlar eşliğinde keyifli zamanlar geçirebileceği Bağ Kafe bulunuyor. Merkezde sergi alanı, çok amaçlı salon, kütüphane, çalışma ve aktivite alanları ile idari bölümler de yer alıyor. Ayrıca tesiste 49 araç kapasiteli bir de otopark hizmet verecek.

Yüzyıl Mahallesi Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksi

Yüzyıl Mahallesi’nde inşaat çalışmaları süren gençlik merkezi ve spor kompleksi 3700 metrekarelik alanı kapsıyor. Binada en büyük alanı kütüphane kapsıyor. Öğrenciler burada kitap okumanın yanında ders de çalışabilecek. Bunun yanında spor aktivitesi iin havuz ve fitness salonu da bulunuyor.

Çınar Mahallesi Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksi

Çınar Mahallesi’nde yapımı devam eden 2034 metrekarelik gençlik merkezi ve spor kompleksi, çevredeki diğer mahallelerin de gençlerine hizmet sunacak. Modern görünümlü ve kullanışlı binada plates stüdyosu, spor salonu, üç derslik de bulunuyor. Ayrıca kafede yiyecek ve içecekleriyle vatandaşlara hizmet verecek.



#Bağcılar Belediyesi
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