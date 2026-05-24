Bağcılar Belediyesi 'Çeyiz Evi' açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca gerçekleştirilen Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada "2026-2035 dönemini 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' olarak belirledik. Aile ve Nüfus 10 Yılı, aileyi toplumun temeli, nüfusu ise milletimizin geleceğinin teminatı olarak gören güçlü bir devlet iradesinin tezahürüdür” demişti. İnsanla başlayan, aileyle köklenen, nesillerle büyüyen, nüfusla güçlenen, istikbale yürüyen Türkiye vizyonunun yol haritasında Bağcılar Belediyesi de önemli çalışmalara imza atıyor. Bunlardan biri de evlilik hazırlığı yapanlara destek olmak amacıyla hayata geçirilen Çeyiz Evi projesi oldu. Yapımı tamamlanan ve içi çeyiz eşyalarıyla doldurulan tesisin açılış törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ve vatandaşlar katıldı.

DÖRT DÜĞÜN SALONU YAPIYORUZ

Evlilik hazırlığı yapan gençlerin hem maddi hem de manevi olarak yanında olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız “Çok önem verdiğimiz bir projemizdi. Önceki Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir'in vaatleri arasındaki bir projemizdi ama gerçekleştirmek bize nasip oldu. Hükümetimiz önümüzdeki 10 yılı ‘Aile ve nüfus 10 yılı’ olarak bir karar aldı. Biz de yerel yönetimler olarak hükümetimizin aldığı bu kararı desteklemek anlamında çalışmalar yapıyoruz. İlk başta Çeyiz Evi açtık. İlçemizde dört düğün salonu yapıyoruz. İhaleleri bitirdik. Bu salonları da ihtiyaç sahibi ailelerimize temin edeceğiz. Ayrıca kreşler yapıyoruz. 16 kreş hedefimiz var. Eylül’de yeni eğitim öğretim dönemine 9 kreşle başlayacağız. Yani her bakımdan ailelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bu konuda bakanlığımızla koordineli olarak çalışıyoruz. Allar razı olsun Bakanım” diye konuştu.

BAKAN GÖKTAŞ ÇEYİZ EVİ’Nİ ÇOK BEĞENDİ

Sosyal belediyecilik adına önemli bir yatırım olan Çeyiz Evi’nin yapımında katkısı olanlara teşekkür eden Göktaş, daha sonra kurdele keserek Çeyiz Evi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından tesisi gezen, yetkililerden bilgi alan Bakan Göktaş, Çeyiz Evi’ni çok beğendiğini dile getirdi.

BEYAZ EŞYADAN EV TEKSTİLİNE KADAR HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Demirkapı Mahallesi’nde inşa edilen Çeyiz Evi, merkezi bir konumda bulunuyor. Modern bir tasarımla inşa edilen tesis 500 metrekarelik bir alana sahip. Çeyiz Evi’nde beyaz eşya, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri, banyo ve ev tekstili olmak üzere beş kategoride ürün yer alıyor.

ALIŞVERİŞİN ARDINDAN ÜRÜNLER ADRESLERE TESLİM EDİLECEK

İlçede oturan ihtiyaç sahibi çiftler, belediyenin bu tesisinden ücretsiz yararlanabilecek. Çiftlerin Bağkartlarına yüklenen puanla Çeyiz Evi’ne giderek buradan alışverişlerini yapacak. Alışverişin ardından ürünler, belediye tarafından adreslere teslim edilecek.

DAYANIŞMA RUHUNU TAŞIYAN ÖZEL BİR YER

Gençlerin yuva kurmasına destek olmanın kültürümüzün bir parçası olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, “Çeyiz hazırlığı da bu geleneğin içinde. Ailelerin emeğini büyüklerin duasını ve toplumun dayanışma ruhunu taşıyan özel bir yere sahip. Bu nedenle evlilik yolculuğunda olan gençlerimize sahip çıkmak çok değerli. Bu çalışmaları hayata geçiren Bağcılar belediyemize ve kıymetli başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Çeyiz Evimizin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bizler de çalışmalarımızla Bağcılar Belediyemizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Başkanımızın çok değerli çalışmaları var. Bağcılar, aileyi merkeze alan çok kıymetli çalışmaları ve vizyoner projeleri hayata geçiren bir belediyemiz” dedi.

GENÇLERİMİZE YÖNELİK ÇOK KIYMETLİ ADIMLAR ATIYORUZ