Bağcılar’da 'Millet Bahçesi' sayısı 5 olacak

“İstanbul dünya metropollerinden biri ve Bağcılar da şehrimizin en gözde ilçelerinden. Biz de özverili çalışmalarımız neticesinde yeşil alanlarla birlikte vatandaşlarımızın sosyalleşebileceği ve sevdikleriyle keyifli vakit geçirebileceği alanları artırıyoruz. Aileler, buralarda şehrin yoğun temposundan da uzaklaşıp doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı bulurken çocuklar da güvenli ortamda oyunlar oynayacak. Bu amaçla Millet Bahçesi sayımızı 5’e çıkarıyoruz. Millet Bahçelerimiz sadece yeşil alan imkânı sunmasının dışında tam bir yaşam merkezi özelliği taşıyacak. Ayrıca bu noktaları afet zamanlarında vatandaşlarımız için toplanma alanı olarak da kullanılabileceğiz. Bu faaliyetlerin yapımında bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a da teşekkür ediyoruz”