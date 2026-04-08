Bağcılar’a yeni bir Bilgi Evi daha

Bağcılar Belediyesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz eğitim hizmeti veren Bilgi Evlerine bir yenisini daha ekledi. Yenigün Mahallesi’nde inşa edilen yeni Yenigün Bilgi Evi’yle birlikte ilçedeki Bilgi Evi sayısı 9’a çıktı.
Eğitim alanında örnek projelere imza atan Bağcılar Belediyesi, yeni bir eğitim tesisini daha ilçeye kazandırdı. Bu çerçevede kısa bir süre önce inşaatı tamamlanan Yenigün Bilgi Evi, hizmete girdi. Sosyal belediyecilik anlayışla hareket eden belediye, öğrencilerin nitelikli eğitim ve kaliteli zaman geçirmeleri için bütün detayları da düşündü.
Uzman öğretmenler eşliğinde dersler veriliyor
Bodrum kat, zemin kat ve normal üç kattan oluşan modern bilgi evi binasında öğrencilere Türkçe, Matematik, İngilizce, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler branşlarında uzman öğretmenler eşliğinde ders veriliyor. Bunun yanında ders tekrarı, 5 kişilik gruplarla randevulu etüt çalışmaları, soru çözümleri, Reriyodik Deneme Sınavları ile akademik destek - Rehberlik hizmetleri, Mentörlük çalışmaları, Robotik Kodlama Atölyesi, Eğlenceli Bilim Atölyesi, Kur'an-ı Kerim Dersleri, Müzik Sınıfı (Piyano, Gitar, Keman, Bağlama, Ney, Mehter), Resim Atölyesi, Zeka Oyunları, El Sanatları (Ayna İşleme, Ahşap Yakma, Filografi, Folyo Kabartma, Takı Tasarım), Halk Oyunları, Doğa Dedektifleri, Botanik Atölyesi yer alıyor.
9 Bilgi Evi’nde 25 bine yakın öğrenciye ücretsiz eğitim
Eğitime her geçen gün katkı sağlamaya devam ettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, “İlçemize yeni bir eğitim yuvası daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Son hizmete sunduğumuz Yenigün Bilgi Evi’yle birlikte bilgi evi sayımız 9 oldu. Öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun. Şu anda 25 bine yakın öğrenciye ücretsiz eğitim veriyoruz. İnşallah bunda sonra da bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.