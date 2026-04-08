Bağcılar’a yeni bir Bilgi Evi daha

Eğitim alanında örnek projelere imza atan Bağcılar Belediyesi, yeni bir eğitim tesisini daha ilçeye kazandırdı. Bu çerçevede kısa bir süre önce inşaatı tamamlanan Yenigün Bilgi Evi, hizmete girdi. Sosyal belediyecilik anlayışla hareket eden belediye, öğrencilerin nitelikli eğitim ve kaliteli zaman geçirmeleri için bütün detayları da düşündü.

Uzman öğretmenler eşliğinde dersler veriliyor

Bodrum kat, zemin kat ve normal üç kattan oluşan modern bilgi evi binasında öğrencilere Türkçe, Matematik, İngilizce, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler branşlarında uzman öğretmenler eşliğinde ders veriliyor. Bunun yanında ders tekrarı, 5 kişilik gruplarla randevulu etüt çalışmaları, soru çözümleri, Reriyodik Deneme Sınavları ile akademik destek - Rehberlik hizmetleri, Mentörlük çalışmaları, Robotik Kodlama Atölyesi, Eğlenceli Bilim Atölyesi, Kur'an-ı Kerim Dersleri, Müzik Sınıfı (Piyano, Gitar, Keman, Bağlama, Ney, Mehter), Resim Atölyesi, Zeka Oyunları, El Sanatları (Ayna İşleme, Ahşap Yakma, Filografi, Folyo Kabartma, Takı Tasarım), Halk Oyunları, Doğa Dedektifleri, Botanik Atölyesi yer alıyor.

9 Bilgi Evi’nde 25 bine yakın öğrenciye ücretsiz eğitim