Bağcılar Belediyesi ilçeyi spor sahalarıyla donatıyor

“Göreve geldiğimiz günden itibaren Bağcılar’ımızdaki gençlerimizin hem fiziksel hem de ruhsal gelişimi adına önemli adımlar atıyoruz. Bu doğrultuda ilkokul bahçeleri ve mahallelere mini sahalar yapıyoruz. Böylece geleceğimiz olan gençlerimiz spor yaparak zararlı alışkanlıklardan da uzak duruyor. Ayrıca bu sahaların metalik parçalarını kendi atölyelerimizde kendi imkanlarımızla üretiyoruz. İlçemize hayırlı olsun. Bu yatırımların ilçemize kazandırılmasındaki desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a teşekkür ediyorum”