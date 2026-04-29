Bağcılar Belediyesi ilçeyi spor sahalarıyla donatıyor

11:4529/04/2026, Çarşamba
Bağcılar’ın dört bir yanında yükselen mini spor sahaları, kısa sürede çocuklar ve gençler için yeni bir yaşam alanına dönüşürken, proje ilerleyişiyle de yerel yönetimlere örnek oluyor.
Bağcılar Belediyesi, ilçedeki ilkokulların bahçelerinden merkezi noktalara kadar 35 noktayı futbol, basketbol ve voleybol branşlarında hizmet veren mini sahalarla donatıyor. Çocukların ve gençlerin hem fiziksel hem de ruhsal gelişimi adına bu önemli adımı attıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, “Bu proje sayesinde geleceğimiz olan gençlerimiz spor yaparak zararlı alışkanlıklardan da uzak duruyor” dedi.

Yatırım sıralamasında önceliği eğitime veren Bağcılar Belediyesi, yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Bu kapsamda ilçenin dört bir yanında mini spor sahaları oluşturuluyor.

Yerel yönetimlere örnek olacak olan proje, hızlı bir şekilde ilerliyor.

14 ilkokulun bahçesine mini futbol ve basketbol sahası yapıldı

Yılbaşında başlayan çalışmalar neticesinde ilçede yer alan 14 ilkokulun bahçesine mini futbol ve basketbol sahası inşa edildi. Sahalar, alt yapı ve üst yapısı tamamlandıktan sonra hizmete sunuldu.

Zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyorlar

Bahçenin bir bölümünü kaplayan bu yeni alanlarda öğrenciler, spor yanmanın tadını çıkarıyor. Kimi öğrenciler futbol kimileri de basketbol oynayarak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor. Bu alanlar ayrıca beden eğitim derslerinde de kullanılabilecek.

21 Mahalle Mini Sahası yapılıyor

Bağcılar Belediyesi’nin uyguladığı diğer proje ise Mahalle Mini Sahaları. İlçenin merkezi konumdaki 14 noktasına yapılan mini sahalar da hizmete sunuldu. Plan ve teknik incelemeleri tamamlanan 7 noktada da çalışmalara start verildi. Hürriyet, Göztepe, İnönü, Kazım Karabekir, Güneşli, Yıldıztepe, Çınar ve Kemalpaşa Mahallelerinde ilk kazma vuruldu. Böylece toplam 21 noktadaki tesiste basketbol, futbol ve voleybol branşlarında sporseverlere hizmet verilecek.

Fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sunuyor

Böylesine güzel projeleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız,
“Göreve geldiğimiz günden itibaren Bağcılar’ımızdaki gençlerimizin hem fiziksel hem de ruhsal gelişimi adına önemli adımlar atıyoruz. Bu doğrultuda ilkokul bahçeleri ve mahallelere mini sahalar yapıyoruz. Böylece geleceğimiz olan gençlerimiz spor yaparak zararlı alışkanlıklardan da uzak duruyor. Ayrıca bu sahaların metalik parçalarını kendi atölyelerimizde kendi imkanlarımızla üretiyoruz. İlçemize hayırlı olsun. Bu yatırımların ilçemize kazandırılmasındaki desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a teşekkür ediyorum”
dedi.


