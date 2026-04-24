Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Evde eğitim gören özel çocuklara 23 Nisan sürprizi

11:0624/04/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli, ilçede ikamet eden özel gereksinimli çocukların evine gitti.

Bağcılar Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli, hastalıkların nedeniyle evde eğitim alan çocuklara 23 Nisan sürprizi yaptı. Ekipler, sohbet ettikleri çocuklara hediyeler de verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Bağcılar Belediyesi, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bu kapsamda sağlık sorunlarından dolayı evlerinde eğitim alan özel çocuklara sürpriz yapıldı. Belediye bünyesindeki Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli, ilçede ikamet eden özel gereksinimli çocukların evine gitti.

Hediyeler takdim edildi

Kapıyı açtıklarında karşılarında belediye personelini gören çocuklar büyük sürpriz yaşadı. Çocuklarla sohbet eden ekipler, 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı’nı kutlayıp onlara hediyeler takdim etti. Ziyaretten çok büyük mutluluk duyduklarını ifade eden çocuklar personele ve bunu organize eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız’a teşekkür etti.

Eğitim hayatlarında başarılar diliyorum

Çocukların her zaman yanında olduklarını söyleyen Başkan Yıldız, “Geleceğimiz olan çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Onların yüzü gülsün diye tüm gücümüzle çalışıyoruz. Başta evde eğitim alan yavrularımız olmak üzere bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Eğitim hayatlarında da başarılar diliyorum” dedi.

#Bağcılar Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
#23 Nisan
#Bağcılar Belediyesi
#Yasin Yıldız
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıtta tabela değişti: 24 Nisan 2026 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar