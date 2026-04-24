Evde eğitim gören özel çocuklara 23 Nisan sürprizi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Bağcılar Belediyesi, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bu kapsamda sağlık sorunlarından dolayı evlerinde eğitim alan özel çocuklara sürpriz yapıldı. Belediye bünyesindeki Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli, ilçede ikamet eden özel gereksinimli çocukların evine gitti.

Hediyeler takdim edildi

Kapıyı açtıklarında karşılarında belediye personelini gören çocuklar büyük sürpriz yaşadı. Çocuklarla sohbet eden ekipler, 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı’nı kutlayıp onlara hediyeler takdim etti. Ziyaretten çok büyük mutluluk duyduklarını ifade eden çocuklar personele ve bunu organize eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız’a teşekkür etti.

Eğitim hayatlarında başarılar diliyorum