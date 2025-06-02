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Pakistan'la ortak DEAŞ operasyonu

Pakistan'la ortak DEAŞ operasyonu

04:002/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Özgür Altun.
Özgür Altun.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Pakistan istihbarat teşkilatı ISI, terör örgütü DEAŞ'e yönelik ortak operasyon gerçekleştirdi. Turuncu kategoride aranan örgütün üst düzey yöneticilerinden ‘Abu Yasir Al Turki’ kod adlı Özgür Altun, Pakistan-Afganistan sınırında yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ'e yönelik yurt dışında operasyon gerçekleştirdi. Pakistan'da yapılan operasyonda, turuncu kategoride aranan örgütün üst düzey yöneticilerinden Özgür Altun, yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, Avrupa ve Orta Asya'dan Afganistan-Pakistan alanına intikal edecek terör örgütü DEAŞ mensuplarının geçişlerinin Türk kökenli bir şahıs tarafından organize edildiğini, şahsın aynı zamanda örgütün medya ve lojistik alanında faaliyet yürüten sözde ‘en üst düzey Türk DEAŞ yöneticisi" olduğu ve Türkiye ile Avrupa'da yaşayan sivil halkın toplu halde bulunduğu konser alanlarına yönelik eylem düzenlenmesi talimatlarını verdiğini tespit etti.

TURUNCU KATEGORİDE ARANIYORDU

Çalışmalar sonucu kişinin terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan yapılanması bünyesinde "üst düzey Türk Medya sorumlusu" ve terörden arananlar listesinde "turuncu" kategorideki "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun olduğu belirlendi.

TÜRKİYE VE PAKİSTAN İSTİHBARATINDAN İŞ BİRLİĞİ

Afganistan'da faaliyet gösteren ve Pakistan'a geçmeyi planladığı belirlenen DEAŞ'lı terörist konusunda bilgilendirilen Pakistan'ın istihbarat teşkilatı ISI, MİT'e gerekli her türlü desteğin sağlanacağı güvencesini vererek, Türkiye'nin düşmanının Pakistan'ın da düşmanı olduğunu vurguladı.

NOKTA OPERASYON

Bunun üzerine MİT ile Pakistan'ın istihbarat teşkilatı ISI'nın gerçekleştirdiği nokta operasyonla DEAŞ'lı terörist Altun, Pakistan-Afganistan sınırında yakalanarak Türkiye'ye sınır dışı edildi. Operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması ve örgütün unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamaları ile örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi sağlandı.



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