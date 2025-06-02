Pakistan'la ortak DEAŞ operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ'e yönelik yurt dışında operasyon gerçekleştirdi. Pakistan'da yapılan operasyonda, turuncu kategoride aranan örgütün üst düzey yöneticilerinden Özgür Altun, yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, Avrupa ve Orta Asya'dan Afganistan-Pakistan alanına intikal edecek terör örgütü DEAŞ mensuplarının geçişlerinin Türk kökenli bir şahıs tarafından organize edildiğini, şahsın aynı zamanda örgütün medya ve lojistik alanında faaliyet yürüten sözde ‘en üst düzey Türk DEAŞ yöneticisi" olduğu ve Türkiye ile Avrupa'da yaşayan sivil halkın toplu halde bulunduğu konser alanlarına yönelik eylem düzenlenmesi talimatlarını verdiğini tespit etti.