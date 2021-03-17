Palyaço değil şehir eşkıyası: Özçekim yaptırdığı turistleri para için tehdit edince gözaltına alındı

İstanbul Beyoğlu Taksim Meydanı’nda palyaço kılığında dolaşan bir şahıs, kendisiyle özçekim yapmak isteyen turistlerden 20 lira istedi. Çekim yaptığı turistlerden biri 20 lira vermek istemeyince şahıs turisti tehdit etti.

Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri şahsı gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıs, “Kabahatler Kanunu’na muhalefet” suçundan idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.



“Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi”



Palyaço ile fotoğraf çekilen bir vatandaş, “20 lira istedi, bizde 5 lira verdik. Dilenciye para mı veriyorsunuz dedi bize. Alırsan 10 lira al işine devam et dedik. ’Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi’ dedi ve kızarak gitti” dedi.

REKLAM

GÜNDEM Palu davasında sular durulmuyor: Kilit isim açlık grevine başladı

GÜNDEM İcra için giden avukata kurşun yağdırdı