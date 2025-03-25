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Pamuk şekerle kalpler ısındı

Pamuk şekerle kalpler ısındı

04:0025/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Görevli polis, engelli satıcının ürünlerini yorulmaması için satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttı.
Görevli polis, engelli satıcının ürünlerini yorulmaması için satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen Nevruz kutlamalarında engelli satıcının pamuk şekerlerini satın alarak çocuklara dağıtan polis memurları Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal'ı tebrik etti.


OLAYIN ASLI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adliyeye sevk edildiği gün Saraçhane Meydanı'nda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Şırnak'ta yapılan Nevruz kutlamasına gönderme yaparak, “Dün doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken ve o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki gençlere de pamuk şekeri vermelerini bekliyoruz” demiş, o sözler gündem olmuştu. Şırnak'taki "pamuk şeker" olayının aslı ortaya çıktı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Cizre'de polis, Nevruz kutlamalarına gelenlere pamuk şeker dağıttı' iddiasının manipülasyon içerdiğini, görevli polisin engelli satıcının ürünlerini yorulmaması için satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttığını açıkladı.


SİZLERLE İFTİHAR EDİYORUM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya polislerin büyük beğeni toplayan hareketini sosyal medyadan tebrik etti. Bakan Yerlikaya, “Cizre’de düzenlenen Nevruz kutlamalarında iki polisimiz Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal’ın pamuk şekeri satan engelli kardeşimiz Barış’a yaptıkları yardım hepimizi duygulandırdı. Pamuk şekerlerinin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttı. Sinan ve Ali Talha kardeşlerim, sizlerle iftihar ediyorum” ifadelerini kullandı.


#Şırnak
#Nevruz
#Cizre

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