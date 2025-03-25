Pamuk şekerle kalpler ısındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adliyeye sevk edildiği gün Saraçhane Meydanı'nda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Şırnak'ta yapılan Nevruz kutlamasına gönderme yaparak, “Dün doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken ve o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki gençlere de pamuk şekeri vermelerini bekliyoruz” demiş, o sözler gündem olmuştu. Şırnak'taki "pamuk şeker" olayının aslı ortaya çıktı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Cizre'de polis, Nevruz kutlamalarına gelenlere pamuk şeker dağıttı' iddiasının manipülasyon içerdiğini, görevli polisin engelli satıcının ürünlerini yorulmaması için satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttığını açıkladı.