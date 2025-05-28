Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin Papara Elektrik A.Ş yönelik "yasa dışı bahis" operasyonunda 14 şüpheli gözaltına aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şüpheliler hakkında "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet, etmek, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiğine yönelik değerlendirmeler” olduğu ifade edildi.

Merkez Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı Avukat Abdurahim Karslı’nın oğlu olan şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın 2016’da bu yana elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı öğrenildi. Savcılığın yaptığı açıklamada önemli tespitler yapıldı. Açıklamada, yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara'nın kullanıldığı, şirketin bu suçu işlenmesini kolaylaştırdığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da operasyona dair bilgi verdi. MASAK raporuna dair detayları açıklayan Yerlikaya, 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 milyar 879 milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğunu ifade etti.Bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 şahsa ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı bulgusuna ulaşıldı. Öte yandan örgüt elebaşı ve örgüt üyelerine ait başta PPR Holding AŞ olmak üzere 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı. Şirketlere ise Sulh Ceza Hakimliği’nce TMSF kayyum olarak atandı.