Papara hesabı nasıl kapatılır, silinir? Papara hesabı olanlar ne yapacak? Hesap kapama işlemleri

Papara Elektronik Para AŞ'ye (Papara) TMSF kayyum olarak atandı. MASAK raporlarında yer alan tespitlere göre Papara Elektronik Para A.Ş.'nin işlemleri, yasa dışı bahis suçu işlemlerini ihtiva eden işlemleri de kapsadığı, işlemlerin yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara Elektronik Para A.Ş.'nin sistematik ve yoğun bir şekilde kullanılarak bu suçun işlenmesini kolaylaştırdığı anlaşıldı. Bu gelişmelerle birlikte kullanıcılar Papara hesabı nasıl kapatılır ve silinir? Papara hesabı olanlar ne yapacak? gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. İşte konuyla ilgili tüm bilgiler.
Papara kullanıcıları, yaşanan gelişmelerin ardından hesap kapama ve silme işlemlerini araştırmaya başladı. TMSF'nin kayyum olarak atanması ve Merkez Bankası'nın ödemede geçici olarak günlük limitlerin uygulanacağı; kullanıcıların ödeme ve fonlarının bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altında olduğu açıklamaları yapıldı. Papara hesabı olan ve hesaplarını kapatmak isteyenler ise silme işlemlerinin nasıl yapıldığını sorgulamaya başladı. İşte Papara hesap kapama hakkındaki bilgiler.
PAPARA HESABI NASIL KAPATILIR?
Papara'nın resmi internet adresinde (www.papara.com) yer alan bilgilere göre,
Hesabını Papara uygulaması veya Papara web sitesi üzerinden Hesabım > Ayarlar > Hesabı Kapat adımlarını takip ederek kapatabilirsiniz.
Mobil uygulama veya web sitesi üzerinden:
•Uygulama veya web sitesine giriş yapın.
•Hesabım > Ayarlar > Hesabı Kapat adımlarını takip edin.
•Güvenlik doğrulamasının ardından hesabınız kapatılacaktır.
Müşteri hizmetleri üzerinden:
Papara hesabınıza kayıtlı cep telefonu numarasını kullanarak Papara kullanıcı destek merkezini arayabilir ve hesap kapatma talebinde bulunabilirsiniz.
Hesabımı doğrulayamıyorum, ne yapmalıyım?
Hesabını doğrulama sürecine başlamadan önce aşağıdaki koşulları sağladığından emin olmalısın:
Bulunduğun ortamda yeterli ışığın olduğundan emin ol.
Telefonunun kamerasının 480p üzerinde çözünürlüğe sahip olduğundan emin ol.
Telefonunun ya da WIFI bağlantının internet hızını kontrol et.
Hesap doğrulama sürecinde aşağıdaki adımlara dikkat etmelisin:
Kimliğinin arka ve ön yüzünü okuturken;
Kimliğini taratmak için kamera açıldığında kimliğini dikey ve doğru yönde tuttuğundan emin ol. Tamamlaman gereken her adımdan önce çıkan bilgilendirme sayfalarında kimliğini hangi yönde ve nasıl tutman gerektiğini gösteren kısa videoları görebilirsin.
Kamera açıldığında kimliğini mor çerçevenin içine sığdırdığından emin ol ve hareket ettirme.
Kimliğinin üzerinde fotoğraf yoksa lütfen müşteri hizmetleri ile irtibata geç.
NFC desteklemeyen telefonlarda hesap doğrulama işi gerçekleşmemektedir.
Canlılık kontrolünde;
Yüzünün oval çerçeve içinde olduğundan emin ol
Oval çerçevenin yeşil olması ile kontrol başlar.
Ekran 3’ten geriye saydığında kameraya bakarak bekle.
Ekran 5’ten geriye saydığında yüzünü oval çerçeve içinde tutarak başını sağa ve sola çevir.
Yüzünün oval çerçeve dışına çıkması durumunda ekran tekrar 5’ten geriye saymaya başlar ve başını tekrar sağa ve sola çevirmen gerekir.
Unutma, bir gün içinde en fazla 3 kere hesabını onaylamak için deneme yapabilirsin. Deneme hakkını doldurman durumunda ertesi gün tekrar deneyebilirsin.