Papara hesabı nasıl kapatılır, silinir? Papara hesabı olanlar ne yapacak? Hesap kapama işlemleri

Papara kullanıcıları, yaşanan gelişmelerin ardından hesap kapama ve silme işlemlerini araştırmaya başladı. TMSF'nin kayyum olarak atanması ve Merkez Bankası'nın ödemede geçici olarak günlük limitlerin uygulanacağı; kullanıcıların ödeme ve fonlarının bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altında olduğu açıklamaları yapıldı. Papara hesabı olan ve hesaplarını kapatmak isteyenler ise silme işlemlerinin nasıl yapıldığını sorgulamaya başladı. İşte Papara hesap kapama hakkındaki bilgiler.