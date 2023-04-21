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Para getirdiyse maaşımızı ödesin

CHP’li belediyelerde çalışanlar zorda. Aylık maaşın 7 taksitle ödendiği belediye bile var. Maaşını alamayan işçiler, Kılıçdaroğlu’na seslendi: 300 milyar dolar getirdiği doğruysa, bizim paraları ödesin.

04:00 . 21/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu.

Kemal Kılıçdaroğlu.

6’lı Masa ve HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye’ye 300 milyar dolar getirdiğini söylerken, bazı CHP’li belediyeler ise personel maaşını bile ödeyemiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketi ANFA, çalışanlarının bayram ikramiyelerini zamanında yatıramayıp erteledi. CHP’li Karşıyaka ve Bilecik Belediyesi de maaş ödeyemeyen belediyelerden.

7 TAKSİTLE MAAŞ

Karşıyaka’da işçilerin maaşları taksite bağlandı. Çalışanların 1 aylık maaşı 7 taksitle ödendi. 2019’da Bilecik Belediyesi’ni 250 personelle devralan CHP’li yönetim, personel sayısını 750’ye çıkarttı. Bilecik’te de maaşlar düzenli yatırılmıyor. Maaşlarını taksitle alan CHP’li Karşıyaka ve Bilecik Belediyesi personeli duruma isyan etti. Personel iş bırakınca Karşıyaka’da çöp yığınları oluştu. Uzun süredir CHPli belediyelerden maaş alamayan, alacaklarını tahsil edemeyen çalışanlar, “Kılıçdaroğlu’nun para getirdiği doğruysa, bizim paraları ödesin” teklifinde bulundu.

ÇOĞUNDA DURUM AYNI

Kısa süre önce İstanbul’daki Avcılar ve Bakırköy belediyelerinde de personel aynı sorunla karşılaşmıştı. Avcılar’da Ramazan öncesi işten çıkarmalarla ilgili küçük çaplı eylemler yapıldı. Bakırköy Belediyesi’nde de işten atılan yüzlerce işçi geçtiğimiz günlerde eylem yaptı. Diğer belediyelerin ise seçim öncesi toplu sözleşmelerle ortalığı yatıştırdığı iddia ediliyor.



#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Altılı Masa
#HDP
1 saat önce
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