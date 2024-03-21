Para kulelerinde İBB göründü

CHP’de patlak veren para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Para kulelerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. CHP il binasının satın alınmasına dair olduğu ileri sürülen ve savcılığın resen soruşturma başlattığı görüntülerin öncesine ulaşıldı. CHP’ye binayı satan mülk sahibi Ali Rıza Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisine getirilen çantalardan birinin üzerinde “İBB Spor Kulübü” yazdığı görüldü. Avukatın ofisinin sekreteryası olduğu değerlendirilen kısımdaki görüntülerde bu çanta ile bir başka çanta 2 kişi tarafından alınıyor. Çantalardan biri içeri götürülüyor ve içindeki para çıkarılıyor.

İMAMOĞLU: KURGU

İl binasının satın alınmasında 24 milyon 360 bin liranın resmi kanaldan, 17 milyon liranın haricen elden teslim edildiğinin ortaya çıktığı skandal para sayma görüntüleriyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde haksız suçlamalarla karşı karşıya kaldıklarını öne sürdü. Kumpas olarak nitelediği görüntüler hakkında “Kurgulardan kışkırtmalardan medet umuyorlar, göreceksiniz seçim yaklaştıkça göreceksiniz daha yeni numaraları var. Yeni montajlar mı yaptırırız, kurgular mı yaparız. Gidin isterseniz Hollywood'da film çevirin. Bu milleti aldatamazsınız kardeşim” diyen İmamoğlu, bu görüntülerin kurgu olduğunu savundu.

Onur Öksel

SAVCILIK ARAŞTIRIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla başlattığı soruşturma kapsamında olayda adı geçen şahısların ifadeleri alındı. Şu ana kadar mülk sahibi Ali Rıza Braka, avukatı Gökhan Taşkapan, İBB Spor Kulübü Başkanı ve CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Can Poyraz ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ifade verdi. Ofise ne kadar para geldiği ve mülk sahibine elden ödenen miktarın üstünün ne yapıldığı merak ediliyor.

İÇİNDE PARA OLDUĞUNU BİLMİYORUM

Para çantalarının üzerinde yazan “İBB Spor Kulübü”nün Başkanı Fatih Keleş, 2019’da dönemin CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olan İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’in aradığını, il binasının alımı için bağış kampanyası düzenlediğini, paraları kendisine teslim edeceğini söylediğini ifade etmişti. Paraları Beylikdüzü ilçe binasında çanta içinde aldığını anlatan Keleş, verdiği ifadede “İçinde ne kadar para olduğunu bilmiyordum” demişti. Özgür Nas ile iletişime geçip, parayı attığı konuma Tuncay Yılmaz'la birlikte götürdüğünü anlatan Keleş, “İçinden Türk Lirası, Dolar ve Avro çıktı. O günden sonra il binası hangi tarihte satın alındı, para hangi yolla ödendi bilgim yoktur. Parayı bana Turan Taşkın Özer verdi” şeklinde beyanda bulunmuştu.

Tuncay Yılmaz

HATIRLAMIYORUM

İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da verdiği ifadesinde, Fatih Keleş’in kendisini arayıp emanet para olduğunu, tek başına götürmekten korktuğu için bir kısmını kendisinin taşımasını istediğini öne sürmüştü. Para çantalarından birini alıp verilen konuma götürdüğünü söyleyen Yılmaz, “Ben paranın nereden geldiğini sormadım. Çantayı açıp içinde ne kadar para olduğuna da bakmadım. Ben sadece Fatih Keleş'e yardım ettim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” demişti. Savcının “Görüntülerde Avro cinsinden para sayıyorsunuz” sözleri üzerine Yılmaz olaydan sıyrılma refleksiyle “Benim bu paraları neden saydığıma dair verecek bir cevabım yoktur. Neden saydığımı da, ne kadar para saydığımı da hatırlamıyorum” şeklinde cevap vermişti.

SÜRECİ KELEŞ VE YILMAZ YÖNETTİ

Her ne kadar Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz olayın dışında olduklarını iddia etseler de mülk sahibi Ali Rıza Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan’ın ifadeleri, ikisini de yalanlıyor. Taşkapan, “Süreci bizzat Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz yönetmiştir. Kamera kayıtlarının tamamı Yılmaz’a verildi” dedi. O gün Keleş’in öğlen saat 12.30’da, Yılmaz’ın ise 14.30’da ofisine geldiğini anlatan Taşkapan, şunları söyledi: “Ofise çeşitli yerlerden yaklaşık 3 saat boyunca para getirildi. Tuncay Yılmaz’ın elindeki Euro ve dolarlar, bizzat kendisi tarafından ofise getirilmiştir. Kapalı halde 2 çanta getirildi, bunlar açılmadı. Gelen giden parayı Fatih Keleş not alıyordu. Bir çanta para ile biri geldi. 1 milyon lira olduğunu, İBB’den gönderildiğini ve ihaleyi verecekleri kişinin ayarladığını söyledi. Gelen giden tüm para notları en son Tuncay Yılmaz’a teslim edildi.”











