Para kulesinden villa yalanına

İBB bu sefer de yalan açıklama skandalına imza attı. Vaniköy’de Rus oligarka ait villadaki kaçak inşaat için 16 Ağustos’ta suç duyurusunda bulunduklarını iddia eden İBB’nin açıklaması yalan çıktı. İBB, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattıktan sonra 22 Ağustos’ta dilekçe verdi. İBB’nin yalanını savunan ismin ise para kuleleri soruşturmasının merkezindeki CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer olması dikkat çekti.

AKÇELİ İŞLERİN MERKEZİNDEKİ İSİM

Kaçak inşaatla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı “'İmar Kirliliğine Neden Olma' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır” açıklamasına CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer cevap verdi. Özer, açıklamasında CHP'li İBB'nin suç duyurusunu aslında önceki gün yaptığından haberi yokmuş gibi ifadelere yer verdi.

Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu.

İFADE VERMEYE GİTMEMİŞTİ

CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı binasının alım sürecindeki para kuleleri soruşturmasında ifadeye davet edilmesine rağmen ifade vermeye gitmeyen Özer açıklamasında “Sayın Bakan, memleketi sosyal medyadan takip etmeyi bırakırsanız, re’sen soruşturma başlatmanıza gerek olmadığını bilirdiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, söz konusu inşaatı sosyal medyada gündem olmadan çok daha önce mühürlemiş, savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve ilgili bakanlığa da bildirmiştir” diyerek skandalın üstünü örtmeye çalıştı.

NEDEN BEKLEDİNİZ

Yeni Şafak, Anadolu Adliyesi’ne yapılan suç duyurusunun detayına da ulaştı. İBB’nin avukatlarının suç duyurusunu önceki gün (22 Ağustos Perşembe) saat 16.41’de, yani mesai saatinin bitimine dakikalar kala Anadolu Adliyesi’ne ilettiği savcılığın da önceki gün verilen dilekçeyi dün işleme koyduğu öğrenildi. İBB’nin inşaatı mühürlediğini iddia ettiği 16 Ağustos tarihinden sonra suç duyurusu için neden bir hafta beklediği ise soru işareti.

Mühürleme de yalan çıktı

Villada kaçak inşaat ihbarı üzerine olay yerine giden ekibimiz çalışanlarla görüştü. Önceki gün görüştüğümüz bir çalışan "Buradaki inşaat çalışması 4 ay önce başladı. İBB’ye bağlı Boğaziçi İmar çalışanları buradaki inşaat alanına gelir, sorumlularla görüşürdü. Olayın medyaya düştüğü günün sabahı bile inşaat alanında inceleme yapıyorlardı. İnşaatın durdurulması veya mühürlenmesi gibi bir olay yaşanmadı. Asla. Herkes

çalışıyor. Hatta gazeteciler yanlış adrese gelmiş olabilir” dedi.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, imar kirliliği ile sit alanına zarar verilmesi sebebiyle savcılığa 2 ayrı suç duyurusunda bulundu.











