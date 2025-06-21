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Paraları doktorlar paylaştırmış

Paraları doktorlar paylaştırmış

Saliha Engin
04:0021/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
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Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktorlara yönelik yürütülen soruşturmada, hasta yakınlarından 'bağış' ya da 'medikal malzeme' adı altında para alarak işlemleri öne çektiği tespit edilen aralarında 1 profesör ve 2 doçentin de bulunduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin başhekimliğine giden bazı kişiler, hastanenin bazı servislerinde bıçak parası istenerek ameliyat günlerinin öne çekildiği yönünde şikâyette bulundu. Şikayetleri değerlendiren Başhekimlik, durumu Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na bildirdi. Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Şüphelilerin, yaklaşık 50 kişiyi 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenmiş, polis ekiplerinin 5 aylık fiziki ve teknik takip çalışmalarının ardından İstanbul merkezli olarak Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

SAHTE BELGELER İMZALATILMIŞ

Doktorların, bazı hastalara acil ameliyat olmaları gerektiğini söyleyerek işleri bilerek zorlaştırdıkları ve bu yolla para talep ettikleri belirtildi. Ameliyat için yer olmadığı ve biyopsi işlemleri için hastaneye bağış yapmaları gerektiği söylenen şüphelilerin, istenen miktarı hastaların ekonomik durumuna göre 50 bin ile 500 bin TL arasında belirledikleri ifade edildi. Ödeme yapmayı kabul eden hastalara, sekreterler aracılığıyla resmi evrak izlenimi verilen sahte belgeler imzalatıldı. Ancak bu belgelerin hiçbirinin resmi kayıtlara geçirilmediği tespit edildi. Evrakların imzalanmasının ardından hemşireler tarafından ameliyat tarihleri belirlendi. Hasta tarafından getirilen paranın ise kamera kayıtlarında doktor tarafından diğer iş birlikçilerine paylaştırıldığı ortaya çıktı.



#Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi
#Operasyon
#Dolandırıcılık
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