Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Bebeklerde inmemiş testis tedavisinde geç kalınması kısırlık ve kanser riskini artırıyor

Bebeklerde inmemiş testis tedavisinde geç kalınması kısırlık ve kanser riskini artırıyor

20:1218/06/2025, Çarşamba
G: 19/06/2025, Perşembe
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bebeklerde inmemiş testis tedavisinde geç kalınması kısırlık ve kanser riskini artırıyor
Bebeklerde inmemiş testis tedavisinde geç kalınması kısırlık ve kanser riskini artırıyor

Medipol Sağlık Grubu'ndan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Onur Danacıoğlu, yeni doğan erkek bebeklerde sıkça görülen inmemiş testis tedavisinde gecikmenin doğurganlığı olumsuz etkileyebileceğini ve testis kanseri riskini artırabileceğini belirtti.

Medipol Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, inmemiş testis, testislerin anne karnındaki gelişim sürecinde skrotuma inmemesi sonucu ortaya çıkıyor. Erkek çocuklarda en yaygın ürolojik problemler arasında yer alan bu durum, ileride ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Danacıoğlu, inmemiş testisin göz ardı edilmemesi gerektiğini, tedavideki gecikmenin çocukların ilerideki doğurganlığını olumsuz etkileyebileceği gibi kanser riskini de artırabileceğini kaydetti.


Danacıoğlu, inmemiş testis vakalarında ilk 6 ay içinde testisin kendiliğinden torbaya inebileceğini, ancak düzelme olmaması durumunda 1 yaşını geçen bebeklerde mutlaka tedaviye başlanması gerektiğini vurguladı.


Rahatsızlığın kalıcı etkilerine karşı uyarıda bulunan Danacıoğlu, "En geç 18. aya kadar bekliyoruz. Bu süreç içinde tedavi edilirse hem ileride sperm üretimi hem de testis kanseri riski açısından çok daha olumlu sonuçlar alıyoruz. İnmemiş testis tedavisinde günümüzde ilk tercih edilen yöntem cerrahi oluyor. Orşiopeksi adı verilen bu ameliyatta, kasık bölgesinden küçük bir kesiyle testis bulunarak skrotuma indiriliyor ve sabitleniyor. Önceki yıllarda uygulanan hormon tedavileri ise artık bilimsel veriler ışığında önerilmiyor." ifadelerini kullandı.


Danacıoğlu, özellikle iki taraflı inmemiş testis vakalarında kısırlık riski yüzde 40'a kadar çıkabildiğinin altını çizerek, "Bu hastalarda testis kanseri riski 4 ila 10 kat daha fazla. Ergenlik sonrasında gelen vakalarda testisi torbaya indirmek yerine almak zorunda kalabiliyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

Tanı sürecinde ilk olarak fizik muayenenin uygulandığı bilgisini paylaşan Danacıoğlu, testisin elle hissedilmemesi durumunda ultrasonografi ve gerekirse MR görüntüleme yöntemlerinin kullanıldığını aktardı.


Danacıoğlu, testisin bulunamaması durumunda ise tanısal laparoskopi ile cerrahi keşif yapıldığına dikkati çekerek, "Eğer ebeveynler çocuklarında testislerden birinin torbada olmadığını fark ederse, zaman kaybetmeden bir üroloji uzmanına başvurmaları büyük önem taşıyor." ifadelerine yer verdi.


#İnmemiş testis
#Medipol Mega Üniversite Hastanesi
#Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Onur Danacıoğlu
#Testis tedavisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 BİLSEM öğretmen atama tercihleri başlıyor: İşte son tarih