Park açılışını propaganda malzemesi yapan İmamoğlu'na Altındağ Belediye Başkanı'ndan gönderme: Biz iki yılda 30 tane yaptık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından Esenyurt ilçesinde açılışı yapılan parkı paylaşması tiye alındı.

Söz konusu videonun “İstanbul’da ilk kez park yapılıyormuş” gibi lanse edilmesine ve propaganda malzemesi yapılmasına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

İmamoğlu’nun ilgili paylaşımına bir gönderme de Ankara’ya bağlı Altındağ Belediyesi’nin Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’dan geldi.

Altındağ Belediye Başkanı Balcı'dan İmamoğlu'na gönderme

Balcı, 29 milyar TL’lik bütçe ile yönetilen İBB’ye göndermede bulunarak, “Biz de 400 bin nüfuslu Altındağ’da iki yılda 30 tane park yaptık” ifadelerinin yer aldığı esprili bir paylaşım yaptı.

Biz de 400.000 nüfuslu Altındağ'da 2 yılda 30 tane park yaptık 😎 https://t.co/xNam2ge8IN pic.twitter.com/YukcoMWGnn REKLAM March 9, 2021

GÜNDEM Ekrem İmamoğlu’nun Akşener-Buldan paylaşımı İYİ Partilileri ayağa kaldırdı