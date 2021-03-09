Gündem Park açılışını propaganda malzemesi yapan İmamoğluna Altındağ Belediye Başkanından gönderme Biz iki yılda 30 tane yaptık
ANKARA

Park açılışını propaganda malzemesi yapan İmamoğlu'na Altındağ Belediye Başkanı'ndan gönderme: Biz iki yılda 30 tane yaptık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt ilçesinde açılışı yapılan çocuk parkını Twitter hesabından paylaştı. 29 milyon TL’lik bütçe ile yönetilen İBB Başkanı’nın söz konusu paylaşımına gönderme yapan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Biz de 400 bin nüfuslu Altındağ’da iki yılda 30 tane park yaptık” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Altındağ Belediye Başkanı Balcı'nın paylaşımında yer alan parklardan biri.
Altındağ Belediye Başkanı Balcı'nın paylaşımında yer alan parklardan biri.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından Esenyurt ilçesinde açılışı yapılan parkı paylaşması tiye alındı.

Söz konusu videonun “İstanbul’da ilk kez park yapılıyormuş” gibi lanse edilmesine ve propaganda malzemesi yapılmasına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

İmamoğlu’nun ilgili paylaşımına bir gönderme de Ankara’ya bağlı Altındağ Belediyesi’nin Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’dan geldi.

Altındağ Belediye Başkanı Balcı'dan İmamoğlu'na gönderme

Balcı, 29 milyar TL’lik bütçe ile yönetilen İBB’ye göndermede bulunarak, “Biz de 400 bin nüfuslu Altındağ’da iki yılda 30 tane park yaptık” ifadelerinin yer aldığı esprili bir paylaşım yaptı.

Ekrem İmamoğlu’nun Akşener-Buldan paylaşımı İYİ Partilileri ayağa kaldırdı
GÜNDEM
Ekrem İmamoğlu’nun Akşener-Buldan paylaşımı İYİ Partilileri ayağa kaldırdı

Mağdur vatandaş CHP’li Başkanı CHP’li Başkana şikayet etti: Şikayeti duyan başkan kaçmaya çalıştı
GÜNDEM
Mağdur vatandaş CHP’li Başkanı CHP’li Başkana şikayet etti: Şikayeti duyan başkan kaçmaya çalıştı
Abone Ol Google News
Marstaki yaşamın sırrıTürkiyede olabilir

Mars'taki yaşamın sırrı
Türkiye'de olabilir

​NASA'dan bilim dünyasını şaşırtan açıklama.
TBMM onay verdi

TBMM onay verdi

​Kadına yönelik şiddetin araştırılması için komisyon kurulacak.
NATOdan Türkiye önemli bir müttefik vurgusu

Uzatmalarda<br>veda etti

Uzatmalarda
veda etti

​Nefes kesen maçta Porto deplasmanda Juventus'u eledi.

"​Bize bu partiden gidin diyorlar."

​AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama.

​Vaka sayıları yükselmeye devam ediyor.

Ankara Valiliği yeni tedbirleri açıkladı.

Hakurk ve Kandil'de 25 terörist etkisiz hale getirildi.

Koronavirüs hayatını kararttı

Koronavirüs hayatını kararttı

"Böyle bir şeyin geleceği hiç aklıma gelmezdi."

​Beş sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.