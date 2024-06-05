Parti temsilcileriyle anayasa mesaisi

Kurtulmuş HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Meclis Başkanlığı makamında ayrı ayrı görüştü. Kurtulmuş bugün de Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve EMEK Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'ı kabul edecek. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, Kurtulmuş'un önceki görüşmelerle ilgili de bilgilendirmede bulunduğunu söyledi.

Yeni anayasa yapım sürecine ellerinden gelen katkıyı vereceklerini söylediğini anlatan Yapıcıoğlu, Türkiye'nin tamamen yeni bir anayasaya ihtiyacının olduğunu vurguladı. Aksakal da görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, DSP olarak Anayasa'nın ilk 3 maddesinin değiştirilemeyeceği ve değişmesinin teklif dahi edilemeyeceği hususunu güvence altına alan 4. maddenin kendisinin de bir güvenceye kavuşturulması gerektiği düşüncesini Kurtulmuş ile paylaştıklarını anlattı. Kurtulmuş ile görüşmesinin ardından konuşan Erbakan ise, “Bizim de zaten Yeniden Refah Partisi olarak, son dönemde bir anayasa taslağı çalışmamız var. Biz de Sayın Meclis Başkanı'na anayasa taslağını ileteceğimizi ifade ettik” dedi.