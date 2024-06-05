|
Gündem

Parti temsilcileriyle anayasa mesaisi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında Meclis'te grubu bulunmayan siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Uğur Duyan
04:00 - 5/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:47 - 5/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Önder Aksakal, Zekeriya Yapıcıoğlu ve Fatih Erbakan ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Önder Aksakal, Zekeriya Yapıcıoğlu ve Fatih Erbakan ile bir araya geldi.

Kurtulmuş HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Meclis Başkanlığı makamında ayrı ayrı görüştü. Kurtulmuş bugün de Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve EMEK Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'ı kabul edecek. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, Kurtulmuş'un önceki görüşmelerle ilgili de bilgilendirmede bulunduğunu söyledi.

4. MADDEYE GÜVENCE TALEBİ

Yeni anayasa yapım sürecine ellerinden gelen katkıyı vereceklerini söylediğini anlatan Yapıcıoğlu, Türkiye'nin tamamen yeni bir anayasaya ihtiyacının olduğunu vurguladı. Aksakal da görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, DSP olarak Anayasa'nın ilk 3 maddesinin değiştirilemeyeceği ve değişmesinin teklif dahi edilemeyeceği hususunu güvence altına alan 4. maddenin kendisinin de bir güvenceye kavuşturulması gerektiği düşüncesini Kurtulmuş ile paylaştıklarını anlattı. Kurtulmuş ile görüşmesinin ardından konuşan Erbakan ise, “Bizim de zaten Yeniden Refah Partisi olarak, son dönemde bir anayasa taslağı çalışmamız var. Biz de Sayın Meclis Başkanı'na anayasa taslağını ileteceğimizi ifade ettik” dedi.






#Anayasa
#TBMM
#Numan Kurtulmuş
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Güneş çarpmasına karşı dikkatli olun: Yapılması gerekenler ve ilk yardım önerileri