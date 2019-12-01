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ANKARA

Pasaport polislerine turkuaz yelek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile değişti: Pasaport polislerine turkuaz yelek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, pasaport polislerinin kıyafetlerinde değişikliğe gitti. Hudut kapılarında görevli pasaport polisleri, turkuaz renkli ve ön kısmında "Turkey" yazısı bulunan özel tasarım yelekler giymeye başladı.

Haber Merkezi AA
Pasaport polisleri, artık turistleri turkuaz renkli ve &quot;Turkey&quot; yazılı yeleklerle karşılıyor.
Pasaport polisleri, artık turistleri turkuaz renkli ve "Turkey" yazılı yeleklerle karşılıyor.

Havalimanlarındaki pasaport polislerinden memnuniyeti değerlendiren cihazlardan sonra görevli emniyet personelinin kıyafetlerinde de değişikliğe gidildi. Pasaport polisleri, artık turistleri turkuaz renkli ve "Turkey" yazılı yeleklerle karşılıyor.

Pasaport polisleri, artık turistleri turkuaz renkli ve 'Turkey' yazılı yeleklerle karşılıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın, havaalanlarında "yolcu memnuniyeti ölçme ve değerlendirme anket çalışması" başlattığı, havaalanlarına yerleştirilen cihazlarla yolculara hizmet veren pasaport polislerinin genel davranış ve tutumlarının değerlendirmeye tabi tutulduğu bildirildi.

Emniyet teşkilatının 5 biriminin kıyafetlerinde değişiklik
GÜNDEM
Emniyet teşkilatının 5 biriminin kıyafetlerinde değişiklik

Bakan Soylu'nun talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, pasaport polislerinin kıyafetlerinde değişikliğe gitti.

Uygulamanın Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 6 dildeki anket cihazlarıyla gerçekleştirildiği, yolcuların pasaport polisinden memnun oldukları ya da olmadıkları durumlar ortaya çıkarılarak eksik hususlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Bakanlık şimdi de her gün binlerce yolcunun giriş-çıkış yaptığı hudut kapılarında, vitrin konumunda bulunan pasaport polislerine ilişkin yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, pasaport polislerinin kıyafetlerinde değişikliğe gitti. Hudut kapılarında 100 milyondan fazla yolcuyu karşılayan görevli pasaport polisleri artık turkuaz renkli, ön kısmında 'Turkey' yazısı bulunan özel tasarım polis yelekleri giymeye başladı."

AA
Pasaport polisleri, artık turistleri turkuaz renkli ve 'Turkey' yazılı yeleklerle karşılıyor.

3 bin personelle pasaport kontrol hizmeti veriliyor

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyanın ilgisini çeken Türkiye'nin, her yıl binlerce turiste ev sahipliği yaptığı vurgulanan açıklamada, coğrafi konumuna bağlı olarak hava, deniz, kara ve demir yolu sınır kapılarına sahip Türkiye'de 101 deniz, 64 hava, 30 kara ve 8 demir yolu olmak üzere 203 hudut kapısının bulunduğu ifade edildi.

Yaklaşık 3 bin personelle bin 350 bölümde pasaport kontrol hizmetinin verildiği anlatılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

  • "Her gün binlerce yolcunun giriş-çıkış yaptığı hudut kapılarında, 2000 yılında giriş-çıkış yapan yolcu sayısı 29 milyon iken 2010 yılında bu sayı 75 milyona, 2018 yılında 109 milyona yükseldi. 2019'da ise 114 milyon yolcu giriş-çıkış gerçekleştirdi, bu yolcuların 84 milyonunu yabancılar oluşturdu.
  • Son yirmi yıl esas alındığında hudut kapılarında yolcu giriş-çıkış sayılarında yüzde 275'lik artış görüldü."
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