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Paw Guards yöneticisi Burak Arslan'dan 'Başıboş köpekleri toplayın' diyen vatandaşlara tehdit: Telefonlarını hackleyip kimliklerini tespit edeceğiz

Sözde hayvan destekçisi vasfı altında olan Paw Guards'ın yöneticisi Burak Arslan, 'Başıboş köpekleri toplayın' diyen vatandaşları tehdit etti. Sosyal medyada başıboş köpeklerin toplatılması yönünde çağrıda bulunan vatandaşları hedef alan Arslan, teknik ekipleriyle söz konusu çağrıyı yapanların telefonlarını yazılım ekipleriyle hackleyeceklerini ve kimliklerini tespit edeceklerini ileri sürdü. Sözde hayvan sever Burak Arslan, geçtiğimiz günlerde de sosyal medyadan yaptıkları canlı yayında, "En azından birini ibretlik edip kazığa oturtalım" diyerek cinayet çağrısında bulunmuştu.

00:06 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Paw Guards yöneticisi Burak Arslan vatandaşı tehdit etti.

Paw Guards yöneticisi Burak Arslan vatandaşı tehdit etti.

Sokaklarda başıboş köpek tehlikesi insan hayatını tehdit etmeyi sürdürüyor.

Vatandaşlar bu soruna karşı başıboş köpeklerin toplatılması yönünde yetkililere çağrıda bulunurken, sözde hayvan sever kişiler ve oluşumlar da tehdit dilini kullanıyor.



'Başıboş köpekler toplatılsın' diyen vatandaşları tehdit etti

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan video ile başıboş köpek sorununa dikkati çeken vatandaşlara yönelik cinayet çağrısı yapan Paw Guards'ın yöneticisi Burak Arslan şimdi de tehdit etmeye başladı.

Arslan, insanlara saldıran başıboş köpeklerin toplanmasını isteyenlerin telefonlarını yazılım ekipleriyle hackleyeceklerini ve kimliklerini tespit edeceklerini söyleyerek tehdit etti.

Arslan'dan skandal cinayet çağrısı

Sözde hayvan destekçisi Paw Guards destekçileri sosyal medyadan yaptıkları canlı yayında şok eden söylemlerde bulundular. Guards destekçisi Burak Arslan, “Bizi katliama zorlamayın. En azından birini ibretlik edip kazığa oturtalım. İbretimiz var zaten. Birisi yanarak öldü. Birileri bir şeyler yapıyor." ifadelerini kullandı.





#Burak Arslan
#Paw Guards
#Başıboş Köpek Sorunu
35 dakika önce
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