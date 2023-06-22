Paw Guards yöneticisi Burak Arslan'dan 'Başıboş köpekleri toplayın' diyen vatandaşlara tehdit: Telefonlarını hackleyip kimliklerini tespit edeceğiz

Paw Guards yöneticisi Burak Arslan vatandaşı tehdit etti.
Sokaklarda başıboş köpek tehlikesi insan hayatını tehdit etmeyi sürdürüyor.
Vatandaşlar bu soruna karşı başıboş köpeklerin toplatılması yönünde yetkililere çağrıda bulunurken, sözde hayvan sever kişiler ve oluşumlar da tehdit dilini kullanıyor.
'Başıboş köpekler toplatılsın' diyen vatandaşları tehdit etti
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan video ile başıboş köpek sorununa dikkati çeken vatandaşlara yönelik cinayet çağrısı yapan Paw Guards'ın yöneticisi Burak Arslan şimdi de tehdit etmeye başladı.
Arslan, insanlara saldıran başıboş köpeklerin toplanmasını isteyenlerin telefonlarını yazılım ekipleriyle hackleyeceklerini ve kimliklerini tespit edeceklerini söyleyerek tehdit etti.
Arslan'dan skandal cinayet çağrısı
Sözde hayvan destekçisi Paw Guards destekçileri sosyal medyadan yaptıkları canlı yayında şok eden söylemlerde bulundular. Guards destekçisi Burak Arslan, “Bizi katliama zorlamayın. En azından birini ibretlik edip kazığa oturtalım. İbretimiz var zaten. Birisi yanarak öldü. Birileri bir şeyler yapıyor." ifadelerini kullandı.