Paw Guards yöneticisi Burak Arslan'dan 'Başıboş köpekleri toplayın' diyen vatandaşlara tehdit: Telefonlarını hackleyip kimliklerini tespit edeceğiz

Vatandaşlar bu soruna karşı başıboş köpeklerin toplatılması yönünde yetkililere çağrıda bulunurken, sözde hayvan sever kişiler ve oluşumlar da tehdit dilini kullanıyor.

Sözde hayvan destekçisi Paw Guards destekçileri sosyal medyadan yaptıkları canlı yayında şok eden söylemlerde bulundular. Guards destekçisi Burak Arslan, “Bizi katliama zorlamayın. En azından birini ibretlik edip kazığa oturtalım. İbretimiz var zaten. Birisi yanarak öldü. Birileri bir şeyler yapıyor." ifadelerini kullandı.