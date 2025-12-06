PAYCO’ya el konuldu

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı, şirkete el konuldu. Merkez Bankası ve MASAK raporlarında yasa dışı bahis ve yasadışı Forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlarca sistematik şekilde sisteme sokulduğu ve çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığı tespit edildi. Raporlar, elde edilen bulgular ve eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı, sürekliliği ve finansal örgütlenme modeli dikkate alındığında örgütlü bir yapılanma olduğunu da ortaya koydu. Şirketin toplam 123 milyar 534 milyon 946 bin 832 lira işlem hacmi dikkat çekti. Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasını engellemek amacıyla şüphelilere ve şirkete ait tüm banka hesapları ve kripto varlık hesaplarına el konuldu.