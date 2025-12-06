Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
PAYCO’ya el konuldu

PAYCO’ya el konuldu

Burak Doğan
04:006/12/2025, Cumartesi
G: 6/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
PAYCO
PAYCO

PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddiasıyla soruşturma açıldı.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı, şirkete el konuldu. Merkez Bankası ve MASAK raporlarında yasa dışı bahis ve yasadışı Forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlarca sistematik şekilde sisteme sokulduğu ve çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığı tespit edildi. Raporlar, elde edilen bulgular ve eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı, sürekliliği ve finansal örgütlenme modeli dikkate alındığında örgütlü bir yapılanma olduğunu da ortaya koydu. Şirketin toplam 123 milyar 534 milyon 946 bin 832 lira işlem hacmi dikkat çekti. Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasını engellemek amacıyla şüphelilere ve şirkete ait tüm banka hesapları ve kripto varlık hesaplarına el konuldu.




#PAYCO
#MASAK
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA EKRANI 2026: 5 aylık enflasyon farkı ile 2026’da hemşire maaşı ne kadar olacak?