İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 7 gözaltı

16:275/12/2025, Cuma
DHA
Foto: Arşiv.
İstanbul'da ev ve iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, ev ve iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların ardından 3 Aralık'ta eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli, çalıntı motosiklet ve ruhsatsız tabancayla yakalandı. Şüphelilerin ifadelerinin ardından genişletilen operasyonlarda Esenyurt ve Bakırköy'de ev ve iş yerlerine silahlı saldırı gerçekleştiren 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Başsavcılıktan açıklama

Operasyonların ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada;
“Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "Yeni Nesil Suç Örgütleri" olarak bilinen silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; Casper ve Çirkinler Silahlı Suç Örgütleri adına 03.12.2025 tarihinde İstanbul ilinin bir ilçesinde eylem hazırlığında iken çalıntı motosiklet ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 şüpheli şahsın gözaltına alınıp tutuklanmalarının akabinde genişletilen soruşturma işlemleri çerçevesinde; 21.11.2025 tarihinde Esenyurt ilçesinde ikamet kurşunlama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edilen 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 3 şüpheli şahıs hakkında, 25.11.2025 tarihinde Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren oto galerin kurşunlanması eylemi ile alakalı 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından verilen arama, yakalama, gözaltı kararları neticesinde, 05.12.2025 tarihinde toplamda 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır"
denildi.


#istanbul
#suç örgütü
#adliye
