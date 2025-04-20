Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Pazarcı İzzettin Cebeci'yi boğazını keserek öldüren şüpheli sınır kapısında yakalandı

Pazarcı İzzettin Cebeci'yi boğazını keserek öldüren şüpheli sınır kapısında yakalandı

14:5920/04/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Pazarcı İzzettin Cebeci'yi boğazını keserek öldüren şüpheli sınır kapısında yakalandı
Pazarcı İzzettin Cebeci'yi boğazını keserek öldüren şüpheli sınır kapısında yakalandı

Mardin'in Savur ilçesinde pazarcı İzzettin Cebeci'yi (40) boğazını keserek öldürdüğü tespit edilen A.T. (41), Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a kaçarken yakalandı.

Midyat'ın Yolbaşı Mahallesi'nde oturan ve halk pazarlarında meyve-sebze satarak geçimini sağlayan İzzettin Cebeci, dün pazarın kurulduğu Savur ilçesine bağlı kırsal İçören Mahallesi'ne geldi. Burada tezgahını açan ve bir süre satış yapan Cebeci, öğle saatlerinde pazarın kurulduğu alana yakın camiye gitti. İzzettin Cebeci dönmeyince arkadaşları telefon açtı ama ulaşamadı. Bunun üzerine pazarcı arkadaşları, gittikleri cami tuvaletinde Cebeci'yi boğazı kesilmiş halde buldu. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cebeci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.


Ortak operasyon


İzzettin Cebeci'nin cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.


Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayet şüphelisinin A.T. olduğunu belirledi. Şüphelinin Şırnak'a kaçtığını ve Irak'a gideceği bilgisine ulaşan jandarma, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini bilgilendirip, ortak operasyon düzenledi. A.T., Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçerken yakalandı.


A.T.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.




#Mardin
#Savur ilçesi
#Pazarcı
#İzzettin Cebeci
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu personel alımı iş ilanı KPSS'li KPSS'siz kadrolar: Hangi devlet kurumu sözleşmeli, memur, işçi alımı yapıyor?