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Kaçırılan kadın peçete yazdığı not sayesinde kurtarıldı

Peçeteye yazdığı not sayesinde kurtarıldı

Ankara'dan zorla araca bindirilerek kaçırılan kadın, Aydın'da bulunan benzin istasyonundaki görevliye verdiği üstünde beni kurtarın yazan peçete sayesinde polis tarafından kurtarıldı.

Haber Merkezi IHA
Kaçırılan kadının, istasyon çalışanına verdiği üzerinde 'Beni Kurtarın' yazan peçete.
Kaçırılan kadının, istasyon çalışanına verdiği üzerinde 'Beni Kurtarın' yazan peçete.

Ankara’dan zorla arabaya bindirilerek kaçırılan kadın, peçeteye yazdığı not sayesinde Aydın’ın Çine ilçesinde yol kontrol noktasında kurtarıldı.

  • Ankara’nın Keçiören ilçesinde bayan kuaförü olarak çalışan D.Ç marketten alışveriş yaptığı sırada, E.Y tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldı. E.Y ve kaçırılan D.Ç önce İzmir’e ardından da Muğla’ya doğru yola çıktı. E.Y. yolculuk esnasında Aydın’da alışveriş yapmak için bir benzinlikte durup araçtan indi. Zorla araca bindirilerek kaçırılan D.Ç bu anı fırsat bilerek, arabada bulunan peçeteye zorla kaçırıldığı belirterek, benzin istasyonundaki görevliye verdi. Benzin istasyonundaki görevlinin durumu polise bildirmesi ile ekipler aracı durdurmak için çalışma başlattı.

Muğla istikametine doğru hareket ettiği belirlenen 48 plakalı araç Çine ilçe girişi polis yol kontrolünde durduruldu. D.Ç’nin zorla kaçırıldığını ifade etmesi üzerine, şüpheli E.Y gözaltına alındı. Şüpheli E.Y ifadesinde, D.Ç’nin kız arkadaşı olduğunu, bu durumu ailesinin de bildiğini, olay günü araç ile birlikte gezdiklerini, ailelerin evlenmelerine izin vermediği için kendisine kaçarak evlenelim dediğini belirtti. E.Y ayrıca D.Ç’nin araçtan inmek istemesi üzerine kolundan tutarak araca bindirdiğini Muğla’ya giderken yol kontrolünde polislerin kendilerini durdurduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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