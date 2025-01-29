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Pehlivan, Toktaş ve Oğuz için tutuklama talebi

Pehlivan, Toktaş ve Oğuz için tutuklama talebi

18:1429/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
AA
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Halk TV'de bilirkişinin ifşa edilmesine yönelik soruşturma sürüyor.
Halk TV'de bilirkişinin ifşa edilmesine yönelik soruşturma sürüyor.

Bilirkişiyi ifşa eden gazeteciler Barış Pehlivan, Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Bilirkişinin ifşa edilmesi
' soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci
Barış Pehlivan
ile Halk TV yöneticileri
Suat Toktaş
ve
Kürşad Oğuz
tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halk TV yayınında, "bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayımlandığının, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin" tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Tutuklanmaları talep edildi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pehlivan, Oğuz ve Toktaş'ın savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Savcılık, şüphelilerin üzerlerine atılı suçtan tutuklanmalarını talep etti.

Şüphelilerin hakimlik işlemlerine başlanması bekleniyor.



#Barış Pehlivan
#Suat Toktaş
#Kürşad Oğuz

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