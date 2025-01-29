Eski dostlar birbirine düştü: Küçükkaya'dan Portakal'a 'haddine değil...' tepkisi

"Onların gazeteciliğini sorgulamak kimsenin haddi değildir. Barış Pehlivan'ın gazeteciliğini sorgulamak kimsenin haddi değildir. Bedel de ödemiştir. Bu 3 gazeteci arkadaşım bir yurt severdir. Ülkelerini çok severler. Anayasamıza bağlıdırlar. Fatih orada zamanlama ve içerik itibarıyla çok büyük bir hata yaptı. Fatih Portakal arkadaşım."

"Onların gazeteciliğini sorgulamak kimsenin haddi değildir. Barış Pehlivan'ın gazeteciliğini sorgulamak kimsenin haddi değildir. Bedel de ödemiştir. Bu 3 gazeteci arkadaşım bir yurt severdir. Ülkelerini çok severler. Anayasamıza bağlıdırlar. Fatih orada zamanlama ve içerik itibarıyla çok büyük bir hata yaptı. Fatih Portakal arkadaşım."

"Barış Pehlivan'ın yaptığı doğru muydu? Hayır değildi! Barış çok iyi bir gazeteci olabilir ama o bilirkişiyle yapmış olduğu konuşmayı etrafındakilere dinletsin. Ve o kişinin 'Ben Halk TV'ye çıkmak, yayınlanmasını istemiyorum' demesi dahi, hatta alenen dinlendiği yerde, adresini sorması ve bunu daha sonra nasıl bir editöryal masaları var bilmiyorum ama bunu istemeyen bir kişinin bu söylemi üzerine bile eğer bunu yayınlıyorsanız bu bir hata, yanlış, yapmamanız gerekiyor.