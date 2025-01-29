Eski dostlar birbirine düştü: Küçükkaya'dan Portakal'a 'haddine değil...' tepkisi

Bilirkişiyle yaptığı görüşmenin ses kaydını yayınlamasının ardından gözaltına alınan Barış Pehlivan'ın yanlış yaptığını söylediği için muhalif kesim tarafından linçlenen Fatih Portakal'a bir tepki de eski yayın arkadaşı İsmail Küçükkaya'dan geldi. Küçükkaya "Onların gazeteciliğini sorgulamak kimsenin haddi değil" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV yetkilileri, sunucu Seda Selek ve Pehlivan hakkında, 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'kişiler arasındaki görüşmelerin izinsiz dinlenmesi ve kayda alınması' suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
Soruşturma çerçevesinde Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker gözaltına alındı. Bu gelişme, Halk TV ve CHP cephesinde büyük bir tepkiyle karşılanırken, Sözcü TV'de Fatih Portakal, Pehlivan'ın bilirkişinin izni olmadan ses kaydını yayınlamasını eleştirdi.
Portakal'a linç
Pehlivan'ın gazetecilik ilkelerine aykırı davrandığını vurgulayan Portakal, muhalif kesim tarafından adeta linç edildi.
Gece boyunca sosyal medyada linçlenen Portakal'a bir cevap da Halk TV'de Yeni Bir Sabah Programı'nı sunan eski partneri İsmail Küçükkaya'dan geldi.
"Kimsenin haddi değil"
Küçükkaya, Portakal'a şu ifadelerle tepki gösterdi:
- "Onların gazeteciliğini sorgulamak kimsenin haddi değildir. Barış Pehlivan'ın gazeteciliğini sorgulamak kimsenin haddi değildir. Bedel de ödemiştir. Bu 3 gazeteci arkadaşım bir yurt severdir. Ülkelerini çok severler. Anayasamıza bağlıdırlar. Fatih orada zamanlama ve içerik itibarıyla çok büyük bir hata yaptı. Fatih Portakal arkadaşım."
Portakal ne demişti?
"Barış Pehlivan'ın yaptığı doğru muydu? Hayır değildi! Barış çok iyi bir gazeteci olabilir ama o bilirkişiyle yapmış olduğu konuşmayı etrafındakilere dinletsin. Ve o kişinin 'Ben Halk TV'ye çıkmak, yayınlanmasını istemiyorum' demesi dahi, hatta alenen dinlendiği yerde, adresini sorması ve bunu daha sonra nasıl bir editöryal masaları var bilmiyorum ama bunu istemeyen bir kişinin bu söylemi üzerine bile eğer bunu yayınlıyorsanız bu bir hata, yanlış, yapmamanız gerekiyor.
"Gazetecilik yönünden yapmamanız gerekiyor"
Sizin gibi tecrübeli bir gazetecinin ve Türkiye'de yaşayan ve Türkiye gibi bir ülkede gazetecilik yapan, Türkiye şartlarını bilen bir gazetecilik yapmanız gerekiyor. Her şeyden önce gazetecilik yönünden yapmanız gerekiyor. Barış'ı bu yönde eleştirebilirim, eleştiri hakkına da sahip olduğumu düşünüyorum. Yapmaması gerekiyordu ve bugün X kanalında paylaşmıştı."